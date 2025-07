Gli autori dello Spider-Verse tornano con GOAT - Sogna in grande, ecco il trailer del film animato

Bisognerà attendere fino al 12 febbraio 2026 per vedere nelle sale il film, targato Sony Pictures Animation, intitolato GOAT: Sogna in grande, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto è stato prodotto da Stephen Curry, il famoso e apprezzato campione NBA, e dagli autori che hanno portato al successo Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Cosa racconta GOAT

Il film animato è stato diretto da Tyree Dillihay (candidato agli Emmy grazie al lavoro compiuto con la serie Bob's Burgers) e dal co-regista Adam Rosette (Orion e il Buio).

Il trailer di GOAT: Sogna in grande svela il mondo, interamente popolato da animali, in cui si svolgerà la storia.

Al centro della trama c'è Will, che all'improvviso ha l'occasione di entrare nella lega professionistica di "pallaruggente", uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta. I suoi nuovi compagni non sono esattamente entusiasti all'idea di avere una capretta in squadra, ma Will è deciso a cambiare le regole del gioco e dimostrare, una volta per tutte, che anche i "piccoli" sanno lasciare il segno.

Stephen Curry spiega perché ama la storia del film

Nella versione originale Will ha la voce di Caleb McLaughlin, la star di Stranger Things, mentre Curry ha interpretato la giraffa Lenny Williamson.

Lo sportivo ha spiegato: "Mi sento vicino all'intera storia di GOAT perché molto del mio percorso somiglia molto a quello di Will. Essere ignorato, sottovalutato, se volete... Semplicemente cercare un'opportunità ma trovare la fiducia in te stesso superando tutte le difficoltà e ciò che ti rende unico, e capire che quello è abbastanza".

Il campione dell'NBA ha quindi aggiunto: "Ovviamente si tratta inoltre del potere di un team. Non importa in che momento della tua vita ti trovi, non puoi fare nulla di grandioso senza le persone che ti stanno accanto. Quindi è piuttosto cool proporre alcune di quelle storie in GOAT e sapere quanto sia facile immedesimarsi, non solo per quanto riguarda la mia storia, ma pensando a quella di tutti".

Nel cast di doppiatori del film in lingua originale ci sono anche Ayesha (la moglie di Curry), Gabrielle Union, Nick Kroll, Nicola Coughlan, David Harbour, Jenifer Lewis, Patton Oswalt, Jennifer Hudson, Aaron Pierre, Jelly Roll, Andrew Santino, Bobby Lee, Sherry Cola ed Eduardo Franco.