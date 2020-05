Space Jam

Vi emozionate quando sentite il "ciaff" della palla che entra nel canestro? Pensate che Michael Jordan sia un alieno? Quando la vostra squadra del cuore vince all'ultimo secondo con un tiro da tre punti date i numeri peggio di Jack Nicholson a una partita dei Lakers? Questa è la classifica che fa per voi: ecco quali sono, secondo noi, i 10 migliori film sul basket.

Se avete visto già tutti i titoli della lista non c'è problema: in questo periodo gli amanti della pallacanestro hanno di che gioire. Gavin O'Connor ha infatti regalato a Ben Affleck uno dei suoi ruoli migliori, quello dell'ex star del basket Jack Cunningham, protagonista del film Tornare a vincere, on demand sulle principali piattaforme di streaming dal 20 aprile. Su Netflix invece c'è l'imperdibile documentario The Last Dance: la storia dei leggendari Chicago Bulls di Michael Jordan raccontata in dieci episodi. Infine è stato annunciato il sequel di Space Jam, in arrivo nelle sale nel 2021: Space Jam: A New Legacy, con LeBron James.

10. Ritorno dal nulla (1995)

Leonardo DiCaprio in Ritorno dal nulla

Ispirato al romanzo autobiografico Jim entra nel campo di basket, scritto da Jim Carroll, poeta e musicista punk, Ritorno dal nulla (in originale The basketball diaries) racconta la discesa negli inferi di un ragazzo che, molestato dal suo coach, cerca di distruggersi con l'eroina. Ambientato a New York, il film di Scott Kalvert vede come protagonista un giovanissimo Leonardo DiCaprio, che prese il posto di River Phoenix. Nel cast anche Mark Wahlberg, Juliette Lewis e Michael Imperioli.

9. Above the rim (1994)

Una scena di Above the Rim

Ancora un film ambientato a New York: Above the rim di Jeff Pollack, anche sceneggiatore, racconta la storia di Kyle-Lee (Duane Martin), liceale con un grande talento per il basket che spera di ottenere una borsa di studio per la Georgetown University. A un certo punto del suo percorso si trova però a un bivio: seguire il suo coach o il gangster Birdie? Quest'ultimo interpretato dal rapper Tupac Shakur. Nel cast anche Bernie Mac e Marlon Wayans. Tenere il conto delle schiacciate presenti in questo film è praticamente impossibile.

8. Glory road (2006)

Una scena di Glory Road

Texas, 1965: il coach Don Haskins (Josh Lucas) fa l'allenatore in un liceo e, inaspettatamente, gli viene data la possibilità di guidare i Texas Western Miners, la squadra dell'università di El Paso. Per rinforzare un team ridotto male e composto soltanto da giocatori bianchi, Haskins recluta sette ragazzi di colore. Nonostante comincino a vincere diverse partite, i Miners non sono ben visti dalla comunità, profondamente razzista. Ispirato a fatti realmente accaduti, Glory road vanta nel cast anche il premio Oscar Jon Voight.

7. Love & Basketball (2000)

Una scena di Love & Basketball

Los Angeles, 1981. Monica (Sanaa Lathan) e Quincy (Omar Epps) sognano entrambi un futuro NBA. Diventati amici, il loro legame continua anche dopo il liceo, per poi interrompersi bruscamente a causa del rapporto difficile del ragazzo con il padre. Si ritroveranno anni dopo, entrambi giocatori di basket professionisti. Prodotto da Spike Lee, Love & Basketball, diretto da Gina Prince-Bythewood, anche sceneggiatrice, è una bella storia d'amore e sport nata su un campo d'asfalto.

6. Basta vincere (1994)

Una scena di Basta vincere

Diretto da William Friedkin, Basta vincere (Blue Chips in originale) può contare su un tormentato Nick Nolte nel ruolo del coach Pete Bell. Allenatore dei Dolphins, squadra della Western University di Los Angeles, Bell è ligio alle regole e ha un suo codice morale ma, quando le altre università pagano segretamente i giocatori per assicurarsi i talenti migliori, si trova a corto di campioni. Senza una squadra competitiva, il coach scende a compromessi, ma il rimorso lo logora dall'interno. Nel cast anche i due campioni NBA Shaquille O'Neal e Penny Hardaway.

5. Space Jam (1996)

Space Jam: Bill Murray e Michael Jordan in un momento del film

Un film in cui Bugs Bunny e i Looney Toones chiedono aiuto a Michael Jordan per battere a una partita di basket cinque alieni che hanno rubato il talento ai migliori giocatori NBA (Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues e Shawn Bradley) e si fanno chiamare Monstars, è già sulla carta una pellicola vincente. Se poi ci mettiamo anche Bill Murray, nel ruolo di se stesso, che si offre di allenare la squadra, Wayne Knight che fa da spalla e Taz, il diavolo della Tazmania, che lucida il parquet del campo da gioco con la sua saliva, che sa di "fresco al limone", si capisce perché Space Jam sia diventato un cult.

4. Coach Carter (2005)

Una scena di Coach Carter

Samuel L. Jackson in tutta la sua magnificenza interpreta Ken Carter, ex giocatore professionista di basket che ora allena gli Oilers, squadra della Richmond High School, suo stesso liceo. Ispirato a una storia vera, Carter è il mentore che tutti vorrebbero avere: sprona i suoi ragazzi a migliorare fisicamente, a stare lontani dalla malavita e soprattutto a studiare, così da poter ottenere borse di studio e assicurarsi un futuro grazie all'istruzione. Scritto da Mark Schwahn, creatore della serie tv One Tree Hill. Nel cast di Coach Carter anche il premio Oscar Octavia Spencer e Channing Tatum.

3. Chi non salta bianco è (1992)

Una scena di Chi non salta bianco è

Non il classico film sul basket: Billy Hoyle (Woody Harrelson) e Sidney Deane (Wesley Snipes) sono due bravi giocatori, che decidono di mettersi in società e dare vita a un giro di scommesse a Venice Beach, sfidando a pallacanestro chiunque sia disposto a pagare. Sfruttando il fatto che tutti credano che Billy non sia un pessimo atleta perché bianco, il duo comincia a guadagnare discrete somme. Cappellini messi al contrario, canottiere dai colori sgargianti e un sacco di parolacce: Chi non salta bianco è una commedia che sfrutta gli incredibili tempi comici della coppia Harrelson - Snipes.

2. Colpo vincente (1986)

Una scena di Colpo vincente

Uno dei migliori film sullo sport mai fatti. Pieno di discorsi motivazionali diventati celebri, può vantare il lusso di avere un fuoriclasse come Gene Hackman, qui particolarmente ispirato, nel ruolo del protagonista. Ambientato in Indiana, negli anni '50, Colpo vincente prende spunto da una storia vera. Hackman è Norman Dale, ex allenatore radiato da dieci anni, per aver picchiato, durante una discussione, un suo giocatore. Chiamato da un amico per allenare gli Huskers, squadra di un piccolo paese di provincia, ha una seconda occasione. Il mito di Davide contro Golia su un campo da gioco: un classico del genere sportivo.

1. He got game (1998)

Una scena di He got game

Scritto, diretto e prodotto da Spike Lee, He got game è un film imprescindibile per chiunque ami il basket: ambientato a New York, racconta la storia di Jesus Shuttlesworth (Ray Allen), astro nascente che ha appena vinto il campionato statale con la squadra del liceo, ma ancora non ha deciso a quale università iscriversi. Il governatore dello Stato di New York, per convincere il ragazzo a scegliere l'Università di Big State, di cui è un grande sostenitore, concede la libertà vigilata e una riduzione della pena a suo padre, Jack (Denzel Washington), ex giocatore professionista arrestato per l'omicidio preterintenzionale della moglie. Due realtà della cultura black si scontrano sul campo da gioco. Protagonisti strepitosi (Ray Allen, ex giocatore, è alla prima esperienza ma è notevole), una grande colonna sonora e un ricco cast, in cui figurano anche Rosario Dawson, Milla Jovovich e John Turturro. La ciliegina sulla torta: appaiono, nel ruolo di se stessi, i campioni Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Reggie Miller e John Thompson.

