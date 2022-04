Bob's Burgers: il nuovo trailer del film animato tratto dalla serie

Il film animato Bob's Burgers ha ora un nuovo trailer che regala molte anticipazioni del progetto tratto dalla popolare serie tv che debutterà sul grande schermo il 25 maggio nelle sale. Il video mostra i protagonisti alle prese con numerosi problemi, economici e non solo, che potrebbero portare a una svolta inaspettata nella vita della famiglia.

La storia raccontata in Bob's Burgers - Il film, basato sullo show televisivo arrivato alla sua dodicesima stagione, prende il via quando una grande perdita d'acqua di fronte al ristorante rende impossibile il passaggio dei clienti. Con gli affari potenzialmente a rischio prima della stagione estiva, Linda cerca di mantenere a galla l'attività mentre i ragazzi provano a risolvere un mistero che potrebbe avere delle significative ramificazioni per il futuro di Bob's Burgers.

La regia del lungometraggio è di Loren Bouchard, che ha inoltre scritto la sceneggiatura insieme a Nora Smith, e Bernard Derriman.

Tra gli attori che daranno voce ai protagonisti nella versione originale ci sono Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, Zach Galifianakis e Kevin Kline.