GOAT - Sogna in grande, un nuovo trailer per il film d'animazione realizzato dal team di KPop Demon Hunters

Goat è pronto a unire sport, comicità e animazione in un mondo tutto animale, con Caleb McLaughlin che presta la voce a Will, una capretta determinata a rivoluzionare il roarball, affiancato dal campione NBA Stephen Curry.

Sony Pictures ha diffuso il trailer di GOAT - Sogna in grande, un nuovo film d'animazione sportivo e comico che promette avventura e risate per tutta la famiglia. Con Caleb McLaughlin e Stephen Curry tra i protagonisti, il film porta in scena un mondo animale competitivo, dove una piccola capra sfida i giganti per dimostrare che il coraggio non ha dimensioni.

Will, la capretta che sogna in grande

Al centro della storia c'è Will, una giovane capra con grandi ambizioni. Doppiata da Caleb McLaughlin di Stranger Things, Will riceve un'opportunità unica: entrare nei professionisti del roarball, uno sport ad alta intensità, co-ed e full-contact, dominato dagli animali più veloci e agguerriti del mondo.

Come recita la sinossi ufficiale, "i nuovi compagni non sono entusiasti di avere una piccola capra in squadra, ma Will è determinato a rivoluzionare lo sport e dimostrare una volta per tutte che 'i piccoli possono giocare!'" Il trailer mostra sequenze di gioco adrenaliniche e momenti esilaranti, sottolineando la forza di volontà del protagonista e il suo impegno a cambiare le regole del gioco.

La trama si sviluppa intorno al tema dell'inclusione e del coraggio, con Will che sfida pregiudizi e scetticismo, portando un messaggio positivo e motivazionale. La narrazione combina comicità, azione e sport, trasformando un'avventura apparentemente semplice in una storia di crescita personale, amicizia e determinazione, pronta a catturare il pubblico giovane ma anche gli adulti appassionati di animazione e sport.

Un cast stellare e una produzione internazionale

Dietro la macchina creativa di GOAT - Sogna in Grande ci sono i registi Tyree Dillihay e Adam Rosette, con la sceneggiatura di Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, ispirata al libro Funky Dunks di Chris Tougas.

Il film vanta un cast vocale d'eccezione: oltre a Caleb McLaughlin e Stephen Curry, partecipano Gabrielle Union, Nicola Coughlan, Nick Kroll, David Harbour, Jennifer Hudson e molti altri. La produzione, guidata tra gli altri da Curry stesso, promette una combinazione di talento artistico e appeal commerciale capace di coinvolgere un pubblico globale.

In arrivo nelle sale il 13 febbraio 2026, Goat rappresenta un ambizioso progetto animato che unisce il dinamismo degli sport all'energia della commedia. Con la collaborazione del team dietro KPop Demon Hunters, il film si distingue per uno stile visivo curato e sequenze di gioco pronte a conquistare fan di ogni età. L'uscita promette di trasformare la storia di una piccola capra in un fenomeno cinematografico capace di ispirare e divertire allo stesso tempo.