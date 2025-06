Go Nagai, creatore di Mazinga Z e Devilman, ospite a Bellinzona per i 50 anni di Goldrake

L'autore sarà ospite d'onore per il Japan Matsuri, in programma il 20 e 21 settembre 2025 presso l'Espocentro di Bellinzona, nel Canton Ticino.

Il leggendario Go Nagai sarà l'ospite d'onore del Japan Matsuri 2025 a Bellinzona. In occasione del cinquantesimo anniversario di UFO Robot Goldrake, l'autore incontrerà i fan, terrà una conferenza e si esibirà in un disegno dal vivo. Un'occasione unica per omaggiare il creatore di Mazinga, Devilman e Cutie Honey, pioniere assoluto dell'immaginario anime moderno.

Go Nagai al Japan Matsuri di Bellinzona per i 50 anni di Goldrake

Quando un colosso della creatività come Go Nagai mette piede in Europa, l'aria si carica di un'elettricità speciale, quasi come se Mazinga Z stesse per atterrare in piazza. E non è un caso: il maestro giapponese sarà ospite d'onore del Japan Matsuri 2025, in programma il 20 e 21 settembre all'Espocentro di Bellinzona, nel cuore della Svizzera italiana. L'evento celebra i cinquant'anni di UFO Robot Goldrake*, icona assoluta dell'animazione mondiale e simbolo di un'intera generazione cresciuta tra pugni atomici e urli cosmici.

Go Nagai tra due cosplayer dei suoi personaggi

Go Nagai, classe 1945, non è soltanto l'inventore del robot pilotato dall'interno - concetto che avrebbe ispirato decenni di mecha anime - ma anche una delle menti più audaci e sovversive della narrativa grafica nipponica. Con Devilman ha portato l'horror psicologico nei manga, sfidando i confini morali del bene e del male. Con Cutie Honey ha inaugurato il filone delle ragazze combattenti, diventato in seguito uno standard dell'animazione giapponese. E con Violence Jack ha anticipato il post-apocalisse prima che diventasse mainstream. La sua firma ha definito lo stile di un'epoca e continua, ancora oggi, a influenzare nuovi autori e produzioni in tutto il mondo.

Durante il Japan Matsuri, Go Nagai sarà protagonista di una conferenza esclusiva, dove ripercorrerà oltre mezzo secolo di carriera, svelando dietro le quinte, intuizioni creative e trasformazioni del manga nel tempo. Ma il momento clou sarà la sessione di disegno dal vivo: assistere a un'opera che nasce direttamente dalla sua mano sarà un'esperienza rara, quasi mistica per chi ha amato i suoi personaggi fin da bambino.

A tutto questo si aggiungeranno anche momenti riservati all'incontro diretto con i fan, tra autografi, fotografie e dediche personalizzate (su prenotazione). Insignito del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese, Go Nagai continua a essere una figura centrale nel panorama mondiale della cultura pop. La sua presenza al Japan Matsuri non è soltanto un tributo a Goldrake U, ma una celebrazione dell'influenza culturale e artistica di un autore che ha saputo trasformare robot e demoni in archetipi universali. E a Bellinzona, a settembre, avremo l'occasione di dirgli grazie, guardandolo disegnare dal vivo il futuro.