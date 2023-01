Gli Spiriti dell'Isola conquista tre Golden Globe, ecco il nuovo trailer e poster italiano

Gli spiriti dell'isola, diretto da Martin McDonagh, ha vinto 3 Golden Globe, tra cui Miglior film, Miglior attore protagonista (Colin Farrell) e Miglior sceneggiatura, ecco il nuovo trailer e poster italiano in attesa dell'uscita in sala il 2 febbraio.

Il film Searchlight Pictures Gli Spiriti dell'Isola, che arriverà il 2 febbraio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia, celebra la triplice vittoria ai Golden Globe 2023: Miglior film musical o comedy, Miglior attore in un film musical o comedy (Colin Farrell) e migliore sceneggiatura (Martin McDonagh). Il film aveva ricevuto 8 candidature.

Alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Gli spiriti dell'Isola ha inoltre ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile (Colin Farrell) e il Premio Osella per la migliore sceneggiatura (Martin McDonagh).

Qui la nostra recensione de Gli spiriti dell'isola. Ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, il film segue due amici di lunga data, Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm mette inaspettatamente fine alla loro amicizia. Pádraic, scioccato da questa decisione, non si rassegna e tenta di ricucire il rapporto, aiutato dalla sorella Siobhán (Kerry Condon) e da un giovane e problematico abitante dell'isola, Dominic (Barry Keoghan). Ma i ripetuti sforzi di Pádraic non fanno altro che rafforzare la determinazione dell'ex amico e quando Colm lancia un ultimatum disperato, gli eventi precipitano rapidamente con conseguenze scioccanti.

Searchlight Pictures presenta, in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Blueprint Pictures, Gli Spiriti dell'Isola, diretto da Martin McDonagh e interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson, che ritrovano McDonagh dopo In Bruges - La Coscienza dell'Assassino, Kerry Condon e Barry Keoghan. Qui trovate la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2023.