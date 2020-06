Gli intoccabili: stasera su Nove il film con Robert De Niro e Kevin Costner

Robert De Niro e Kevin Costner l'uno contro l'altro nel film Gli intoccabili di Brian De Palma in onda stasera su Nove alle 21:30.

Gli intoccabili di Brian De Palma va in onda stasera alle 21:40 su Nove: il film con Robert De Niro e Kevin Costner che ha regalato il premio Oscar a Sean Connery, è basato sulla autobiografia dell'agente federale Eliot Ness.

Siamo negli anni Trenta, Al Capone è il padrone di Chicago, con la corruzione ed il crimine tiene sotto controllo sindaco, polizia, bar e locali notturni. L'agente governativo Eliot Ness raduna attorno a se tre poliziotti incorruttibili: Wallace, Stone e Jimmy Malone. I quattro in piena autonomia riescono ad assicurare alla giustizia il terribile Capone.

I quattro uomini che riusciranno ad inchiodare al Capone, interpretato da un magistrale Robert De Niro, sono Sean Connery, Kevin Costner, Andy García e Charles Martin Smith. La regia di Brian De Palma è accompagnata dall'indimenticabile musica di Ennio Morricone.

Gli intoccabili: il sacrificio dei giusti, carrozzine, chiacchiere e distintivi nel cult di De Palma

Gli intoccabili contiene scene entrate nella storia del cinema, tra cui la citazione della scalinata di Odessa del film La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Come non ricordare poi l'indimenticabile: "Ma vattene, non sei niente, sei solo chiacchiere e distintivo!", urlato da Al Capone (Robert De Niro) all'agente Eliot Ness (Kevin Costner) nella scena finale del processo al gangster statunitense di origine italiana.