Gli intoccabili: Robert De Niro e i costumi di Al Capone, una ricerca scrupolosa

Prima dell'inizio delle riprese de The Untouchables - Gli intoccabili Robert De Niro iniziò una ricerca scrupolosa a proposito degli abiti indossati da Al Capone.

Robert De Niro accettò di recitare in The Untouchables - Gli intoccabili ad una condizione: l'attore voleva indossare gli autentici costumi di Al Capone. L'attore hollywoodiano si spiense oltre: arrivò addirittura a rintracciare i veri sarti di Al Capone e chiese loro di realizzare abiti identici per il film.

De Niro volle perfino indossare lo stesso stile di biancheria intima di seta che indossava Al Capone, anche se non sarebbe mai stata vista sullo schermo. I produttori, conoscendo la reputazione di De Niro, uno degli attori simbolo dell'Actors Studio e del metodo Strasberg, acconsentirono.

Prima dell'inizio delle riprese di Gli intoccabili il regista non concesse molto tempo a De Niro e l'attore non riuscì a guadagnare i chili extra necessari per il ruolo. Lui e Brian De Palma decisero quindi di utilizzare dei cuscinetti e cuscini al fine di ottenere l'effetto desiderato.

L'icona della moda Giorgio Armani, che ha realizzato gran parte dei costumi di questo film, ha detto a Brian De Palma che avrebbe dovuto ingaggiare Don Johnson per interpretare Eliot Ness. Johnson indossava Armani in televisione ogni settimana durante gli episodi di Miami Vice e Armani definiva Johnson la sua "musa maschile".