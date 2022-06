Gli Intoccabili in 4K UHD, la recensione: il cult di Brian De Palma come non si era mai visto prima

La recensione de Gli Intoccabili in 4K UHD: per festeggiare i 35 anni del cult di De Palma, Koch Media e Paramount sfoderano un'edizione che permette di ammirare il film nel nuovo smagliante formato video.

Gli intoccabili_3

Per celebrare degnamente i 35 anni di un cult di grande successo, che ha dato anche un Oscar a Sean Connery oltre che ricevere quattro nomination e numerosi altri premi, non c'è altro modo che ripresentarlo in una nuova veste splendente. E come vedremo nella recensione de Gli Intoccabili in 4K UHD, è quanto fatto da Koch Media e Paramount per il capolavoro del 1987 di Brian De Palma, che accanto a Connery vide anche le straordinarie interpretazioni di Kevin Costner e Robert De Niro, quest'ultimo nei panni di Al Capone. Ad accompagnare questa lotta del bene contro il male nelle strade della Chicago dell'era del Proibizionismo, anche la stupedna colonna sonora di Ennio Morricone. Noi abbiamo potuto ammirare l'edizione in 4K standard, ma ricordiamo che è disponibile anche una Collector's Edition in versione SteelBook in esclusiva Amazon con vari gadget.

Andy Garcia, Sean Connery e Kevin Costner in una scena de Gli Intoccabili.

Il video 4K: un enorme salto di qualità per dettaglio, brillantezza e croma

Nell'edizione 4K da noi esaminata, Koch Media presenta Gli intoccabili con una slipcase a due dischi, con all'interno dell'amaray il film in versione 4K UHD e in blu-ray HD, entrambi con gli stessi extra. Lo diciamo subito: il salto rispetto al blu-ray è enorme, visto che il film di Brian De Palma non aveva avuto all'epoca un trattamento in HD molto efficace, con un quadro piatto e levigato, dalla spiacevole sensazione artificiale. La rimasterizzazione in 4K è stata praticamente perfetta, innanzitutto grazie a un master straordinario, e poi per un lavoro di encoding corretto, che regala un quadro cromaticamente sobrio e piacevole, privo di fastidiosi filtri. La grana è presente e naturale, ci sono forse solo un paio di scene nelle quali non sembra proprio fluida, ma si tratta di piccoli dettagli in un prodotto che per due ore soddisfa pienamente. Le immagini infatti sono sempre nitide e soprattutto caratterizzate da un ottimo dettaglio, fin dalla prima scena dall'alto con Capone sulla poltrona del barbiere, e regalano una spiccata sensazione cinematografica.

gli intoccabili_4

Altra differenza significativa rispetto al blu-ray, è una resa cromatica molto naturale, senza quelle esagerazioni viste in passato. Dolby Vision e HDR sono usati con saggezza e discrezione, con qualche picco nei colori primari solo quando la scena lo richiede. Le sfumature sono molto più curate e precise. Inoltre anche in occasione di alcune sequenze estreme, ad esempio in oscurità con luci rosse e blu dei neon, la resa è davvero fantastica e senza sbavature. A completare il tutto neri profondi e compatti, con un contrasto sempre ottimamente calibrato.

Audio italiano buono, ma molto distante dall'eccellente Dolby Atmos inglese

Intoccabili_1

Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana è rimasta al Dolby Digital 5.1 che risulta di buon livello, con una soddisfacente spazialità, una discreta precisione nella dislocazione degli effetti, anche se con dialoghi limitati in frequenza. La differenza con la traccia originale, qui elevata a un eccellente Dolby Atmos, è notevole. In quella inglese c'è una ricchezza di effetti e una pienezza del suono davvero sorprendente, ma soprattutto è molto più corposa e avvolgente la famosa colonna sonora di Ennio Morricone, che abbraccia lo spettatore come una vera orchestra e coinvolge anche i bassi. Certo in generale non si arriva alla qualità delle tracce recenti, ad esempio l'esplosione che c'è in una delle scene iniziali non ha quella profondità e quell'impatto di film dei nostri giorni, ma il risultato è comunque eccellente e ad esempio le sparatorie coinvolgomo correttamente i surround. Più corposi e naturali ovviamente anche i dialoghi rispetto alla traccia italiana.

Gli Intoccabili_2

Gli extra: un'ora di contenuti, ma sono quelli delle edizioni passate

Gli Intoccabili_5

Gli extra li troviamo anche sul disco 4K, ma sono gli stessi del disco blu-ray e sono comunque quelli della vecchia edizione. Purtroppo non ne sono stati prodotti di nuovi, ma comunque si tratta di un'ora di materiale. Si comincia con The Script, The Cast (18' e mezzo), featurette nella quale il regista Brian De Palma e il produttore Art Linson discutono sull'idea del film, il casting e la sua realizzazione. A seguire Production Stories (17'), con varie interviste e il lavoro sul set di De Palma e soprattutto del direttore della fotografia Stephen H. Burum, quindi Re-Inventing the Genre (14' e mezzo), con De Palma, Linson, Burum e Smith che parlano dello stile che hanno voluto dare al film e analizzano alcune scene. A chiudere The Classic (6'), un omaggio alla colonna sonora di Morricone, il trailer e la featurette originale The Men (5' e mezzo), un promo vintage dell'epoca con interventi del cast.