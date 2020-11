Gli Eterni, Lauren Ridloff "Entusiasta di rappresentare i non udenti"

Il nuovo film dei Marvel Studios, Gli Eterni, porterà sullo schermo il primo supereroe non udente, e Lauren Ridloff non potrebbe essere più felice di questa opportunità.

Sarebbe dovuto uscire questo mese uno dei più attesi film dei Marvel Studios, Gli Eterni, ma come tutti sappiamo non è più questo il caso. E mentre aspettiamo pazientemente di poter tornare al cinema, vediamo cos'ha da dire una delle protagoniste della pellicola, Lauren Ridloff, che sarà anche l'interprete del primo supereroe non udente del MCU.

Ridloff, lei stessa non udente fin dalla nascita, che darà il volto a Makkari, il membro degli eterni dotato di supervelocità, si è detta infatti estremamente entusiasta di questo particolare "primato" e di ciò che esso rappresenta: "Sono decisamente più elettrizzata che sopraffatta dall'opportunità di poter portare sullo schermo un personaggio che appartiene alla comunità non udente" racconta l'attrice, come riporta MovieWeb "Sono davvero emozionata. Il solo aver modo di portare una simile storyline nel MCU... Credo ci sia ampio spazio per più storie come questa".

Nei fumetti, Makkari non è affetto da sordità, il che significa che tale condizione avrà probabilmente un ruolo importante nella storia, al di là del semplice fattore rappresentativo.

Gli Eterni è al momento programmato per il 5 novembre 2021. Nel cast della pellicola diretta da Chloé Zhao troviamo anche Richard Madden, Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan, Barry Keoghan, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjani e Dong-seok Ma.