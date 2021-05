Gli Eterni: Angelina Jolie ha già visto il full trailer del film Marvel

Gli eterni, il film Marvel in arrivo nel mese di novembre nelle sale di tutto il mondo, è stato al centro del video con cui lo studio ha presentato i progetti della Fase 4 del MCU e l'attrice Angelina Jolie ha rivelato di aver già visto il trailer dell'atteso progetto.

La star, in una recente intervista, ha svelato "Ho visto il trailer, ma non è ancora uscito, vero?".

Angelina Jolie interpreta nel film Gli Eterni il ruolo della fiera guerriera Thena e nelle brevi scene inserite nella presentazione dello studio viene mostra mentre è pronta a entrare in azione con la sua spada.

La star, come prevedibile, non ha potuto rivelare nessun dettaglio riguardante il lungometraggio diretto da Chloe Zhao, reduce dalla vittoria agli Oscar con il suo film Nomadland, ma i fan stanno ora cercando di capire quando verrà presentato il trailer ufficiale del progetto, la cui uscita nelle sale è stata a lungo rimandata fino ad essere fissata, per ora, al 5 novembre negli Stati Uniti.

Eternals avrà nel cast Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, e Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig.