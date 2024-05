Gli Anelli del Potere, il nuovo volto di Sauron nel trailer che svela la data d'uscita della Stagione 2

Prime Video ha diffuso il primo trailer, la data d'uscita e la descrizione della trama della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere durante la presentazione degli upfront di Amazon a New York.

Le immagini del trailer, tra le altre cose, mostrano Charlie Vickers riprendere il suo ruolo di Sauron, solo con un look radicalmente diverso, "che lo aiuterà a ingannare gli abitanti della Terra di Mezzo".

La stagione riporterà i fan nella Seconda Era di J.R.R. Tolkien e promette di mostrare "la crescente presenza malvagia di Sauron mentre continua la sua vendicativa ricerca del potere assoluto". La serie tornerà il 29 agosto.

Gli Anelli del Potere: una scena del finale di stagione

Gli Anelli del Potere 2, la trama

Ecco la descrizione ufficiale: "Nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, il nascente Signore Oscuro deve ora affidarsi alla propria astuzia per ricostruire la propria forza e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Sulla base della portata epica e dell'ambizione della Prima Stagione, la nuova stagione immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una marea crescente di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo della calamità. Elfi e Nani, Orchi e Uomini, maghi e Pelopiedi... mentre le amicizie sono messe a dura prova e i regni iniziano a dividersi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per tenersi stretto ciò che conta più di tutto... l'un l'altro".

Ritorno nella Terra di Mezzo

Gli Anelli del Potere è stata la serie più vista di Prime Video e ha totalizzato più di 32 miliardi di minuti di streaming. Mentre la prima stagione si era scontrata con House of the Dragon della HBO, la seconda stagione decollerà proprio nel periodo in cui si concluderà la seconda stagione di Dragon.

Il teaser trailer arriva pochi giorni dopo che la Warner Bros. ha annunciato i dettagli del nuovo film del Signore degli Anelli, intitolato The Hunt for Gollum, ambientato durante la Seconda Era di Tolkien e che vede il ritorno del regista della trilogia originale Peter Jackson in veste di produttore e Andy Serkis in quelli di regista e interprete.

La seconda stagione di Gli Anelli del Potere è ancora una volta affidata agli showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay. I registi di questa stagione sono Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper.