Gli Anelli del Potere 2, gli elfi forgeranno molti più anelli oltre ai tre già noti?

Nel corso della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere, vedremo una Galadriel dotata dell'anello Nenya, forgiato al termine della passata stagione. Durante un evento a Los Angeles, l'attrice Morfydd Clark ha potuto anticipare qualcosa sugli sviluppi del suo personaggio.

"Sta per succederle una cosa che le cambierà la vita. Sta per conoscere Nenya, il suo anello. È davvero emozionante vedere come la magia si insinua dentro di lei". Gli altri elfi che indossano gli anelli negli scritti di J.R.R. Tolkien sono Re Gil-Galad, presente nella prima stagione, e Círdan il Fabbro, che sarà una delle new entry della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Oltre a questi anelli, è possibile che la seconda stagione de Gli Anelli del Potere ne includa ancora di più dei 20 conosciuti. Tolkien dice nel Silmarillion che gli elfi hanno creato "molti anelli" con l'aiuto di Sauron. Celebrimbor ora sa come creare tali anelli e, se questi possono davvero impedire agli elfi di diminuire e di dover lasciare la Terra di Mezzo, potrebbe crearne altri oltre ai tre già realizzati.

Vedremo che piega prenderanno gli eventi della prossima stagione. Nel frattempo, le riprese sono in pausa ma continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. I vari script sono stati completati mesi prima dello sciopero e non dovrebbero esserci problemi in tal senso.