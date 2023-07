Gli Anelli del Potere, la serie snobbata dagli Emmy 2023: solo 6 nomination

Sembra che come buona parte degli abbonati di Prime Video, anche ai giurati degli Emmy 2023 non sia piaciuta particolarmente la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, tanto da ignorarla in tutte le categorie più importanti.

La serie, la più costosa mai realizzata dallo streamer, è stata candidata soltanto nelle categorie tecniche: Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes, Outstanding Main Title Design, Outstanding Prosthetic Makeup, Outstanding Original Main Title Theme Music, Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour) e Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie.

Gli Anelli del Potere è stata battuta anche dalla diretta rivale House of the Dragon, la cui prima stagione ha totalizzato otto nomination agli Emmy: Miglior serie drammatica, scenografia, fotografia, costumi fantasy/sci-fi, trucco non protesico, trucco protesico, montaggio sonoro e effetti visivi.

House of the Dragon ha portato alla HBO la più grande première di sempre, superando quella di Euphoria, con quasi 10 milioni di spettatori sintonizzati durante la prima settimana. Anche Gli Anelli del Potere ha fatto la storia di Prime Video, riportando un record di 25 milioni di spettatori nel giorno della prima e di oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, con una media di 29 milioni di spettatori per episodio.

Gli Anelli del Potere: soltanto il 37% degli spettatori americani è riuscito ad arrivare alla fine

Tuttavia, l'entusiasmo per il successo de Gli Anelli del Potere è stato messo in discussione dalla notizia secondo cui solo il 37% degli spettatori americani e il 45% di quelli internazionali ha terminato la visione dell'intera stagione.