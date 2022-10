Gli Anelli del Potere: i protagonisti della serie parteciperanno al Lucca Comics & Games 2022

Prime Video porterà alcuni attori dal cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul prestigioso palco del Teatro del Giglio di Lucca Comics & Games 2022 domenica 30 ottobre alle ore 11:00 per un vivace panel moderato dal direttore del festival, Emanuele Vietina.

Gli Anelli del Potere: una scena del quarto episodio

Cynthia Addai-Robinson ("Regina Reggente Miriel"), Ismael Cruz Cordova ("Arondir") e Sophia Nomvete ("Principessa Disa") prenderanno parte a un panel al Teatro del Giglio della durata di un'ora che offrirà storie sul dietro le quinte dal set della serie di successo.

Inoltre, Prime Video offrirà un'inedita esperienza immersiva per il pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, Inverso - The Peripheral, e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought, dare uno sguardo al futuro del 2032 e vivere le meraviglie della Terra di Mezzo.

Gli Anelli del Potere: una scena del finale di stagione

Lo show targato Prime Video si è rivelato un successo mondiale con la sua prima stagione, con più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia della piattaforma. La serie, guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.