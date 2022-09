Gli Anelli del Potere: Prime Video sospende le recensioni a causa delle critiche

I primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere hanno fatto capolino nei giorni scorsi su Prime Video, e nonostante i pareri più che positivi della critica, gli utenti all'uscita hanno bombardato la serie con opinioni negative. Per questo motivo Amazon ha deciso di bloccare ogni recensione per 72 ore, in modo da estirpare gli haters.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha infatti al momento una percentuale media di recensioni del 34% per quanto riguarda il pubblico, contrastata con l'87% della critica. Non si tratta del primo caso di "review bombing" avvenuto di recente, dato che la stessa sorte è toccata a She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel rilasciata su Disney+, dove l'88% della critica si scontra con il 36% degli utenti.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark in una scena della serie Amazon

Le recensioni negative della serie Amazon variano da commenti razzisti sui personaggi a opinioni generiche che la definiscono "noiosa". Il pubblico può invece ancora esprimere il proprio parere su IMDb, piattaforma che Amazon possiede dove Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha al momento una media di 6.1 su 10.

Purtroppo era da aspettarselo che un destino del genere sarebbe toccato alla serie, dato che fin da quando lo studio rilasciò le prime immagini del cast multiculturale venne invaso da critiche razziste. Le cose potrebbero cambiare nel corso degli episodi, i quali potrebbero convincere il pubblico ancora insicuro sulla qualità dell'opera.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, i fan di Tolkien criticano la diversità del cast