Gli Anelli del Potere: Fiona Apple interpreta il brano "Where The Shadows Lie" per il season finale

La colonna sonora della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere regalerà un nuovo brano interpretato da Fiona Apple.

La cantautrice ha collaborato quindi con il compositore Bear McCreary per realizzare il brano inedito.

La canzone interpretata da Fiona Apple per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si intitola Where the Shadows Lie e la versione strumentale è stata utilizzata nel primo episodio.

Bob Bowen, responsabile della musica di Amazon Studios, ha spiegato il motivo della presenza del brano nel primo capitolo della storia: "l'intenzione era di usare lo stesso motivo per l'ultimo episodio della prima stagione".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer del season finale

Bear McCreary, commentando la collaborazione, ha sottolineato: "Sono in particolare grato per aver collaborato con la leggendaria cantautrice Fiona Apple. Sono stato ispirato dalla sua musicalità per due decenni e non potrei immaginare un'artista più adatta a portare in vita il mistero, la maestosità e il potere di questa canzone".

Il brano è già ascoltabile in streaming su Amazon Music in anteprima rispetto al debutto del season finale, disponibile su Prime Video dal 14 ottobre.