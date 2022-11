Gli Anelli del Potere: Andy Serkis recensisce la serie: "Mi è piaciuta moltissimo"

Andy Serkis, che ha interpretato Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha elogiato Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la recente incursione di Amazon nella Terra di Mezzo, rivelando che a sua modo di vedere i fan del capolavoro di Tolkien hanno letteralmente "adorato" la nuova serie.

Molto prima che Amazon decidesse di dedicarsi alla propria interpretazione dell'universo fantasy più famoso al mondo, l'amato romanzo di Tolkien è stato portato sul grande schermo dal regista neozelandese Peter Jackson, il quale ha diretto il suo adattamento dei libri originali de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, in cui figura anche Serkis nel ruolo di Gollum.

Gli Anelli del Potere: un'immagine di Galadriel e Halbrand

Di recente, l'attore ha parlato con Collider a proposito dei suoi nuovi progetti e durante l'intervista ha rivelato anche che cosa pensa della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: "Credo che sia stata girata veramente bene, penso anche che le performance siano davvero fantastiche."

"Di recente ho letto Il Signore degli Anelli per Audible, registrando le voci di tutti i personaggi, e nella prefazione si parla de Gli Anelli del Potere, quindi conoscevo bene questo mondo e penso che abbiano fatto davvero un bel lavoro. A breve leggerò anche il Silmarillion (non lo dite a nessuno)... quindi so che passare del tempo con quei personaggi è molto eccitante e so anche che i fan de Il Signore degli Anelli hanno adorato lo show", ha concluso Andy Serkis.