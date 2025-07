Gli Anelli del Potere 3: un video dal set annuncia l'inizio delle riprese

La serie ispirata all'opera di J.R.R. Tolkien tornerà prossimamente su Prime Video con la terza stagione e un nuovo video conferma il via al lavoro sul set.

Un video pubblicato online sulle pagine social di Prime Video ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 3 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il breve filmato mostra la corona di Morgoth, un potente simbolo del primo Oscuro Signore, oggetto apparso nelle puntate precedenti.

L'importanza della Corona Ferrea

Nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si sostiene che il potere contenuto nella Corona Ferrea, insieme all'Anello del Potere degli elfi, possa sconfiggere Sauron (Charlie Vickers).

Nelle puntate si vede però Galadriel (Morfydd Clark) mentre non riesce nemmeno a guardare l'oggetto.

Nella saga di Tolkien l'oggetto è stato creato da Morgoth dopo essere fuggito da Valinor, forgiando la corona nelle fucine della sua roccaforte di Angband nel Beleriand e incastonandovi i tre Silmaril che aveva rubato.

L'oggetto, realizzato all'inizio della Prima Era, aveva inoltre sfigurato l'Oscuro Signore che si rifiutò tuttavia di togliersi la corona dal capo, considerandolo un segno di potenza e regalità.

Dopo la Guerra d'Ira e la sconfitta di Morgoth i gioielli vennero recuperati, mentre la corona venne posta al collo dell'Oscuro Signore che venne poi gettato nel Vuoto.

La serie prodotta da Amazon ha quindi usato l'oggetto in modo diverso da quanto raccontato tra le pagine dell'opera letteraria, mostrando come la Corona diventi un'arma importante al centro degli eventi portati sul piccolo schermo.

Ecco il video dal set usato dalla piattaforma di streaming per annunciare l'inizio delle riprese:

I nuovi arrivi nel cast della serie

Negli episodi inediti dello show Prime Video ci saranno vari nuovi arrivi nel cast, tra cui quello dell'attore Jamie Campbell Bower che avrà un ruolo molto importante descritto come un cavaliere molto affascinante e nato in una famiglia importante, per ora chiamato Arlen. Tra le ipotesi c'è quella che il personaggio abbia una relazione sentimentale con Galadriel (Morfydd Clark) che, nella seconda stagione, ha iniziato a scontrarsi con il villain Sauron (Carlie Vickers).

Nello show ci sarà inoltre un personaggio affidato a Eddie Marsan, per ora, viene chiamato in codice Dromm e si sa solamente che ha un fratello e dovrebbe usare un accento scozzese, dettaglio che sembra far ipotizzare abbia la parte di un nano.