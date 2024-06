Gli anelli del potere 2 si concentrerà sull'ascesa di Sauron: "La più grande storia mai raccontata"

Come hanno ampiamente anticipato gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, la serie Prime Video Il signore degli anelli: Gli anelli del potere non si limita a concentrarsi sull'origine dei forgiatori degli anelli, mostrando le prime avventure di Galadriel ed Elrond, ma si focalizza anche sulla figura di Sauron, il futuro villain supremo della saga di Tolkien. Questo disegno diventerà più chiaro nella stagione 2, che debutterà con i primi episodi il 29 agosto 2024, procedendo quindi al ritmo di un episodio alla settimana.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere narrerà la storia dell'ascesa di Sauron e sarà una storia "grandiosa", come anticipa a Empire Patrick McKay. "Se dovessi scegliere un motivo per realizzare questo show e ambientarlo in quest'era mitologica, sarebbe proprio Sauron. Fin dal primo minuto, abbiamo parlato del Paradiso perduto di Milton, di Walter White e Tony Soprano, e di come Sauron abbia il potenziale per essere al pari di grandi eroi-cattivi - eroe significa protagonista". Per McKay, questa storia tolkieniana da tempo chiedeva di essere raccontata. "Questa è la grande storia non raccontata sullo schermo" ribadisce.

Un primo piano di Charlie Vickers

Ecco come Sauron diventerà centrale

Per gran parte della prima stagione de Gli anelli del potere, Sauron è apparso sotto le mentite spoglie di Halbrand, tramando proprio sotto il naso di Galadriel. Ma dopo essere stato scoperto, si identificherà con un nuovo personaggio nella seconda stagione: l'elegante elfo Annatar. Questa identità inedita offrirà una nuova prospettiva narrativa. "Nella prima stagione si nascondeva nella nostra storia", spiega McKay. "Nei nuovi episodi il pubblico sarà coinvolto nell'inganno. Sappiamo chi è. Abbiamo un'idea abbastanza precisa di ciò che vuole. Il divertimento è vedere altre persone rimanere intrappolate nella rete. Con l'avanzare della stagione, il piano prende forma. Solo alla fine, però, ci renderemo conto di quanto sia malvagio e astuto. Di conseguenza, i vari fili dello show - da Galadriel di Morfydd Clark, a Nori Brandyfoot di Marcella Kavenagh, a Durin di Owain Arthur - si intrecceranno. "Tutte le nostre storie iniziano a diventare un'unica storia", spiega McKay, "e l'unica storia è il modo in cui il riemergere di Sauron tocca tutti e minaccia il mondo intero".



Gli Anelli del Potere, Charlie Vickers: "Halbrand è Sauron? Non crede che gli Elfi siano così perfetti"

È una partita completamente nuova per Charlie Vickers, l'interprete di Sauron che finalmente può commentare il suo ruolo. "Ero così entusiasta di arrivare a questo punto della storia", dice. E nei panni di Annatar, è pronto a provocare un sacco di guai. "Ci sono Sauron e Celebrimbor che lavorano insieme, creando anelli. Tutto ciò che Sauron fa è servire gli altri, fare appello a qualcun altro. Ciò che Halbrand è stato per Galadriel, la nuova identità di Sauron è per Celebrimbor. Questo è il modo migliore per convincerlo a fare quello che vuole: creare un mucchio di anelli che domineranno tutti gli altri".