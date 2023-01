Glass Onion: quanto Benoit Blanc c'era in James Bond? Una scena sembra confermare alcune somiglianze

Un fan di Glass Onion - Knives Out ha individuato, in una specifica scena di No Time to Die, le esatte movenze del Benoit Blanc di Daniel Craig.

Il Benoit Blanc di Daniel Craig è senza dubbio dei personaggi più iconici di Glass Onion - Knives Out. La sua presenza scenica, già modulata in Cena con delitto si è qui affermata, gettando le basi di una performance che resta impressa. E se vi dicessimo che un fan del film Netflix ha ritrovato il personaggio nel James Bond precedentemente interpretato dall'attore?

Cosa distingue il Blanc di Daniel Craig dal resto del cast di Glass Onion - Knives Out? Semplice: il suo stile, il modo di gesticolare e l'accento marcato del sud. @DanJamesFrank ha ritrovato tutte queste cose anche in una specifica scena di No Time to Die, evidenziando l'estrema somiglianza dei due personaggi su Twitter.

Nel video in questione, quindi, vediamo James Bond mentre interroga il Blofeld di Christoph Waltz muovendosi e parlando nell'esatto modo in cui lo fa anche nella pellicola di Rian Johnson.

A seguito dell'addio con Bond, Craig ha finalmente avuto modo di scrollarsi di dosso questo personaggio cercando di costruirne di nuovi. Dato il successo riscontrato da Glass Onion - Knives Out non dubitiamo di rivederlo anche in un terzo e futuro episodio.