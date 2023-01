Glass Onion: le star del film tentano di imitare l'accento di Daniel Craig in un video esilarante

Il grande successo riscontrato da Glass Onion - Knives Out non va ricercato solamente nel lavoro del suo regista, Rian Johnson, ma anche nelle singole interpretazioni degli attori sul set. Fra queste il Benoît Blanc di Daniel Craig si è guadagnato fin da subito il favore del grande pubblico, confermato anche da questa nuova storia. In un recente video pubblicato da Still Watching Netflix vediamo gli altri protagonisti del film mentre prendono in giro il suo particolare accento.

Uno dei tratti più riconoscibili di Blanc risiede proprio nel suo marcatissimo accento del Sud. Nel video in questione vediamo i colleghi di Craig che tentano di imitarlo ottenendo risultati esilaranti. A loro disposizione ci sono alcune delle battute più iconiche del personaggio in Glass Onion - Knives Out.

Data la grande accoglienza che la pellicola sta ricevendo al momento, e le nuove possibilità che sta offrendo a Daniel Craig stesso, come attore, non dubitiamo che il futuro ci riserverà nuovi momenti iconici di Blanc. Glass Onion - Knives Out è disponibile su Netflix dal 23 dicembre.