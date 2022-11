Glass Onion, Rian Johnson sugli slip di Dave Bautista: "Possono rivaleggiare con il maglione di Chris Evans"

Il maglione bianco indossato da Chris Evans in Cena con delitto - Knives Out, film del 2019 diretto da Rian Johnson, era diventato un cult ancor prima dell'uscita del film; la sua popolarità è soltanto aumentata nel corso del tempo.

A quanto pare, però, in Glass Onion, sequel di Knives Out, ci sarà un altro capo di abbigliamento che gli darà del filo da torcere. "Direi il piccolo costume indossato da Dave Bautista. Anzi, metterei nel mix anche il look di Daniel Craig, ovvero una specie di camicia e pantaloncini stile Jacques Tati a strisce blu che indossa con un foulard giallo. Credo sia molto bello" ha dichiarato Rian Johnson ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Angela Lansbury, Stephen Sondheim: il cameo postumo in Glass Onion - Knives Out

Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto - Knives Out, vede il Detective Benoit Blanc impegnato in una nuova indagine in Grecia. Il cast corale include Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista e Kate Hudson. Glass Onion - Knives Out arriva al cinema per una sola settimana dal 23 novembre, e su Netflix dal 23 dicembre.

Dave Bautista e Daniel Craig avevano già recitato assieme in Spectre, capitolo della saga di James Bond, ma a quanto pare l'attore britannico si è trovato molto più a suo agio in questo film. Daniel Craig si è infatti lasciato alle spalle il ruolo di Bond dopo No Time To Die, uscito nel 2021, pronto per nuove avventure lavorative.