Glass Onion: Rian Johnson è furioso per una scritta che compare nel titolo del film Netflix

L'uscita di Glass Onion - Knives Out ha immediatamente coinvolto i fan del primo film Netflix, anche se nelle intenzioni Rian Johnson ha dovuto sacrificare parte della propria visione a favore del marketing. Il regista ha infatti rivelato di essersi parecchio adirato quando lo hanno spinto a inserire "A Knives Out Mystery" nel titolo del film, così da porlo come un seguito diretto della storia precedente.

"Ho cercato di renderli autonomi", ha detto in una recente intervista con The Atlantic successiva all'uscita di Glass Onion - Knives Out. Il regista ha aggiunto: "Onestamente sono incazzato del fatto che ci sia 'A Knives Out Mystery' nel titolo. Voglio che si intitoli semplicemente 'Glass Onion'. Capisco la situazione e va bene che tutti gli amanti del primo lo riconoscano come seguito interno alla serie, ma vorrei anche che si mantenesse lo stesso fascino suscitato dalla lettura di un nuovo romanzo".

Queste affermazioni di Johnson si riallacciano perfettamente ad alcune sue passate dichiarazioni a Variety. Lui non ha mai posto alcun limite numerico ai "Knives Out", fintanto che si tratterà di storie tutte singole e a sé stanti.

Glass Onion - Knives Out è disponibile su Netflix dal 23 dicembre. Nel suo cast troviamo Daniel Craig, Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Kate Hudson ed Edward Norton e altri.