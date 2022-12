Glass Onion - Knives Out: tutti i cameo, da Ethan Hawke ad Angela Lansbury

A partire da Ethan Hawke passando per Angela Lansbury, Rian Johnson ha portato in Glass Onion - Knives Out molti volti famosi per una serie di cameo indimenticabili.

C'è un numero incredibile di cameo in Glass Onion - Knives Out. Numerosi sono infatti i volti famosi che Rian Johnson ha inserito all'interno della pellicola, tutti indimenticabili.

Nel sequel di Cena con Delitto, Daniel Craig è tornato ad indossare i panni del famoso investigatore privato Benoit Blanc il quale deve risolvere il caso del tentato omicidio di un amministratore delegato miliardario.

Attenzione, non continuate se non volete scoprire quali volti famosi appaiono nella pellicola!

Tra i volti che appaiono nella film, quelli di Jeremy Renner, Anderson Cooper e Jared Leto che, come sottolineato dal The Daily Beast, non sono presenti nel film come se stessi. Yo-Yo Ma, invece, è uno dei primi cameo in Glass Onion - Knives Out. Il violoncellista fa un'apparizione alla festa di Birdy (Kate Hudson).

Anche Ethan Hawke appare per un cameo all'interno della pellicola e, con lui, Noah Segan la cui presenza viene considerata un cameo nonostante interpreti un personaggio nel film. Ma i volti noti che appaiono nella pellicola non si fermano: Joseph Gordon-Levit sta infatti diventando un punto fermo nell'universo di Knives Out; anche Hugh Grant appare nel film e potrebbe prestare il suo volto all'amante di Benoit Blanc, o si potrebbe supporre che sia suo marito. Inoltre, mentre è in bagno, il detective ha una chiamata su Zoom con un quartetto di persone. Natasha Lyonne è una di loro.

Glass Onion - Knives Out, tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo film Netflix di Rian Johnson

Presente anche Kareem Abdul-Jabbar, il leggendario giocatore di basket. Il compositore Stephen Sondheim ha recitato in una manciata di ruoli, e Glass Onion sembra essere il suo ultimo ruolo sullo schermo. E ancora, Angela Lansbury appare al fianco di Sondheim, Abdul-Jabbar e Lyonne durante la videochiamata.

Glass Onion presenta poi la leggenda del tennis, Serena Williams, in un brillante cameo.

Un insieme di volti famosi appaiono dunque nella pellicola, ma per goderli fino alla fine non resta che mettersi comodi e gustarsi il film cercando di scoprire chi sia il colpevole del tentato omicidio.