Glass Onion, Rian Johnson svela nuovi dettagli sul sorprendente cameo di Hugh Grant

Il segreto è ormai stato svelato al mondo intero. In Glass Onion, sequel di Knives Out (2019), i fan hanno potuto assistere a un sorprendente cameo di Hugh Grant nei panni di Philip, compagno di Benoit Blanc, il detective interpretato da Daniel Craig.

A svelare nuovi dettagli sul suo personaggio ci ha pensato il regista Rian Johnson in una recente intervista ai microfoni del podcast di Empire: "Sono una coppia. Lui si chiama Phillip. Ho pensato a chi mi avrebbe dato più gioia per Benoit Blanc e ho pensato a Hugh Grant. È stata una tale gioia stare con lui, è venuto sul set per un giorno, ha girato quella scena sconnessa e si è fidato di noi per inserirla nel film. Mi piace anche il fatto che sia a casa a cucinare, cercando di fare il pane a lievitazione naturale. Non so se lo vedo come il Watson dello Sherlock di Blanc, ma è bello avere cose separate, e poi quell'appartamento è così bello che non riesco a immaginare che Blanc possa permetterselo, quindi credo che abbia un vero lavoro".

Glass Onion: Rian Johnson era contrario al colpo di scena "orribile" del film

Dopo il suo sorprendente cameo i fan hanno chiesto a gran voce un prequel che mostrasse le origini di Benoit Blanc, ma il regista Rian Johnson si è opposto perché vuole preservare il mistero intorno al geniale personaggio da lui creato.

Come rivela la recensione di Glass Onion - Knives Ou, il mistery segue il Detective Benoit Blanc (Craig) mentre si reca in un'isola della Grecia per risolvere un mistero che coinvolge un miliardario dell'hi-tech. Il film è disponibile in streaming su Netflix.