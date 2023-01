Glass Onion: Rian Johnson era contrario al colpo di scena "orribile" del film

Il regista Rian Johnson non era affatto convinto del colpo di scena 'orribile' al centro della storia di Glass Onion e si chiedeva se il pubblico lo avrebbe mai perdonato.

Rian Johnson, sceneggiatore e regista di Glass Onion - Knives Out Mystery, ha rivelato che in un primo tempo era contrario al grande colpo di scena del film, da lui ritenuto "orribile".

Il film, un sequel del mistery del 2019 Cena con delitto - Knives Out, vede il ritorno di Daniel Craig nei panni dell'implacabile detective Benoit Blanc, chiamato a risolvere un misterioso caso di omicidio su un'isola greca di proprietà di un miliardario dell'hi tech di nome Miles Bron (Edward Norton).

Glass Onion - Knives Out è interpretato anche da Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Attenzione! non proseguite oltre nella lettura se non volete conoscere spoiler su Glass Onion - Knives Out

A metà del film, viene rivelato che Andi Brand (Janelle Monáe), ex socia in affari del miliardario, è morta da giorni e la donna approdata sull'isola al suo posto è in realtà sua sorella gemella, Helen.

In un lungo flashback ci viene mostrato cosa è successo: nutrendo sospetti sul suicidio della sorella, Helen ha cercato l'aiuto di Benoit Blanc che l'ha convinta a impersonare Andi durante il viaggio sull'isola di Miles Bron.

Parlando con The Wrap, Rian Johnson ha discusso della sua iniziale riluttanza nei confronti del colpo di scena:

"Immagino che la cosa principale fosse che non può essere visto da un'angolazione diversa Deve essere sufficiente un cambiamento di prospettiva di base che crei nuova tensione nella ripetizione di tutte le varie scene. Questo è ciò che ha portato all'idea dei gemelli. Durante il processo, sono stato trascinato scalciando e urlando verso l'idea delle gemelle identiche. Non volevo farlo, mii sembrava un'idea orribile. Ho pensato: 'Il pubblico mi perdonerà mai per questo?'".

"Alla fine ho pensato che ce la saremmo cavata perché non è come una rivelazione alla fine. È una complicazione al centro della storia che porta ad approfondire la posta in gioco" ha concluso il regista.