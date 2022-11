Glass Onion: il personaggio del miliardario di Edward Norton è modellato su Elon Musk?

Con l'arrivo di Glass Onion - Knives Out nei cinema italiani, in molti si chiedono se il personaggio del miliardario di Edward Norton sia modellato sul nuovo proprietario di Twitter Elon Musk.

Da ieri nei cinema italiani e in attesa dell'arrivo su Netflix, Glass Onion - Knives Out fa discutere il pubblico per le trovate argute e per i personaggi pittoreschi. L'attenzione si concentra soprattutto sul miliardario dell'hi-tech interpretato da Edward Norton, motore del plot, e sulle numerose somiglianze con Elon Musk. Che Rian Johnson si sia ispirato proprio al nuovo padrone di Twitter per il suo film?

Qui trovate la nostra recensione di Glass Onion - Knives Out. Fin dalla premiere del film al Toronto International Film Festival, l'odioso Miles Bron di Norton è stato definito "un Elon Musk sottilmente velato" (Bloomberg), "un super-ricco sostituto di Elon Musk" (Daily Herald), "simile a Elon Musk" (Boston Herald) e così via.

Glass Onion - Knives Out: Edward Norton in una foto

Ma nelle interviste con Yahoo Entertainment né il regista néEdward Norton hanno ammesso ad alta voce di aver usato Elon Musk come modello per Bron.

"Quando stavo scrivendo, ho scoperto che ogni volta che iniziavo a pensare in modo troppo specifico a una persona, diventava molto poco interessante molto rapidamente", ha affermato Rian Johnson. "Prendere in giro una singola persona non è poi così interessante. La cosa più interessante è stata pensare a questo gruppo di persone e al nostro rapporto con loro come società. Vogliamo che siano Willy Wonka, ma vogliamo anche lanciargli degli insulti. Tutti nutriamo questi pensieri malsani dentro di noi, come 'Forse ci salveranno davvero o 'Non scommettere contro di loro... e se avessero ragione?' ho esplorato quell'idea tipicamente americana di scambiare una grande ricchezza per una grande saggezza. ... Questo è più che deridere una persona specifica che non conosco nella vita reale".

Secondo Edward Norton, Bron è un mix di influenze diverse: "Penso che Miles sia rappresentativo di una specie. E ce ne sono dozzine. C'è una manciata che ha fatto realizzare documentari sulle loro debolezze, sui loro eccessi, sulle loro bugie, sulla loro auto-esaltazione e sul loro talento teorico. Uomini e donne, entrambi. Siamo in un'era in cui si analizza la loro ascesa e caduta. Ci sono davvero poche persone che hanno contribuito con alcuni dettagli alla figura di Miles. E l'abbiamo fatto nella primavera dell'anno scorso, quindi alcuni dei potenti non erano ancora caduti. Alcuni degli imperatori non avevano ancora dimostrato di essere nudi nel 2021".

Da oggi e per una settimana nei cinema italiani, Glass Onion - Knives Out debutterà in streaming su Netflix il 23 dicembre.