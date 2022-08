Glass Onion: Knives Out, le nuove foto dei protagonisti del sequel

Glass Onion: Knives Out segnerà il ritorno del detective Benoit Blanc sugli schermi di Netflix e, nell'attesa del 23 dicembre, il magazine Empire ha regalato delle immagini inedite dei protagonisti e un nuovo ritratto di Daniel Craig.

Il sequel di Cena con delitto - Knives Out, Glass Onion - Knives Out, riporta sugli schermi il detective interpretato dall'ex 007 Daniel Craig che verrà mostrato alle prese con i sospettati dell'omicidio di Harlan Thrombey. Tutti i personaggi presenti nel lungometraggio diretto e scritto da Rian Johnson hanno infatti un possibile movente per il crimine: dal desiderio di ottenere una fetta del suo impero economico alle ideologie.

La storia si svolgerà in Grecia e Leslie Odom Jr. sarà Lionel Toussaint, mentre Kathryn Hahn avrà la parte di Claire Debella, una governatrice del Connecticut che cerca di farsi eleggere al senato. Kate Hudson sarà invece l'appassionata di moda Birdie Jay.

Glass Onion: Knives Out, una foto delle protagoniste

Glass Onion: Knives Out, Kathryn Hahn in una foto del film

Edward Norton avrà poi la parte di Miles Bron che si scontrerà con la star di YouTube Duke Cody, interpretato da Dave Bautista, che parteciperà al party organizzato in Grecia con la fidanzata e sua assistente, Whiskey, personaggio affidato a Madelyn Cline.

Nel cast ci saranno poi Jessica Henwick nella parte dell'assistente di Birdie, Peg, e Janelle Monae che sarà Cassandra "Andi" Brand, imprenditrice in campo tecnologico.

Glass Onion: Knives Out, Edward Norton e Dave Bautista in una foto del film

Il magazine Empire non ha però svelato i dettagli relativi alla parte affidata a Ethan Hawke.

Glass Onion: Knives Out, Daniel Craig sulla copertina di Empire

Quando un miliardario in campo tecnologico, Miles Bron (Edward Norton), invita alcuni dei suoi conoscenti e persone di cui è amico sulla sua isola privata in Grecia, ben presto diventa chiaro che in paradiso non è tutto perfetto. Quando e qualcuno verrà ucciso, chi c'è di meglio rispetto a Blanc per cercare la verità?

Scritto e diretto dal filmmaker, e prodotto dallo stesso Johnson insieme a Ram Bergman, il sequel presenta un cast stellare che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.