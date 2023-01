Glass Onion: cancellata una scena post-credits che avrebbe cambiato l'intero film

Uscito nelle sale per un periodo di tempo limitato e poi su Netflix, Glass Onion è stato particolarmente apprezzato dai fan che iniziano a chiedere a gran voce un terzo capitolo. Nel frattempo continuano ad emergere nuovi aneddoti sul film, tra cui la realizzazione di una scena post-credits, poi cancellata dal montaggio finale.

"Avevamo girato una breve scena, che poi abbiamo deciso di non utilizzare, in cui Benoit Blanc parla in francese al telefono. Le telecamere inquadrano poi un ufficio all'interno del Louvre dove vediamo custodita la vera Gioconda. Ma non mi sembrava adatta, mi piace il fatto che il vero dipinto sia andato distrutto all'interno del film" ha spiegato il regista Rian Johnson ai microfoni di Empire.

Glass Onion: Rian Johnson era contrario al colpo di scena "orribile" del film

Glass Onion - Knives Out: Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. in una foto

"Abbiamo chiesto a un artista locale di Belgrado, molto talentuoso, di ricreare la Gioconda ed è stato straordinario averla sul set. Non me ne ero reso conto, ma se si ottiene una riproduzione come questa, bisogna distruggerla una volta terminate le riprese se si tratta di un'opera d'arte famosa. Devi documentare di aver bruciato la tela a causa del mercato della contraffazione. Daniel era un po' preoccupato che stessimo 'uccidendo il cucciolo', facendo arrabbiare la gente come se avessimo distrutto la Monna Lisa, ma la scena di Bean in cui distrugge 'la madre di Whistler' è una delle scene più divertenti della storia del cinema, quindi ho pensato che ce la saremmo cavata. Quella scena è così bella" ha aggiunto il regista.

Come rivela la recensione di Glass Onion - Knives Out, il mistery segue il Detective Benoit Blanc (Craig) mentre si reca in un'isola della Grecia per risolvere un mistero che coinvolge un miliardario dell'hi-tech.