Il Gladiatore 2, Paul Mescal e Ridley Scott stanno già pianificando un nuovo film insieme

Sappiamo già che Ridley Scott ha anticipato la sua intenzione di voler realizzare un terzo capitolo del Gladiatore, che avrebbe ancora come protagonista Paul Mescal e per il quale ha già iniziato a scrivere lo script. Tuttavia, i suoi piani di collaborazione con la giovane star non si esauriranno solamente con la saga.

Nell'ultimo numero di Film Hounds, Mescal ha affermato che "Ridley e io abbiamo in programma di fare altri film insieme al di fuori del Gladiatore". Quali siano questi film, non lo sappiamo. A dire il vero, potrebbe trattarsi di uno qualsiasi dei progetti che Scott ha attualmente in fase di sviluppo.

Il regista, infatti, sarà impegnato a dirigere il biopic sui Bee Gees You Should Be Dancing all'inizio del prossimo anno. Ci sono poi il già citato Gladiatore III, il western Wraiths of the Broken Land, il suo adattamento del racconto di Kevin McMullin BOMB, il thriller su Wall Street Big Dogs e ancora un thriller di spionaggio intitolato Queen & Country.

A proposito del biopic sui Bee Gees, secondo quanto riportato da World of Reel, pare che da settimane si vociferi che Paul Mescal e Harry Styles siano in trattative per interpretare i ruoli principali. Le ultime dichiarazioni di Mescal hanno perfettamente senso alla luce di queste voci. Se dovessero rivelarsi fondate, il suo casting dovrebbe essere annunciato presto.

L'allenamento per Il Gladiatore 2

Il lavoro di Mescal nella preparazione alle riprese del kolossal è stato uno dei più faticosi nella sua carriera, come l'attore ha confermato nel corso di varie interviste, e presto ne vedremo i frutti sul grande schermo, quando la pellicola approderà nelle sale il 22 novembre prossimo.

Ospite del Graham Norton Show, l'attore ha anche condiviso alcuni dettagli sul regime di allenamento e dieta che ha dovuto seguire per prepararsi al film: "Lavoravo con un personal trainer che mi girava intorno come uno squalo e diceva che avevamo una tela sulla quale lavorare. Si è dato da fare e lo vedevo ogni giorno, è stato divertente".