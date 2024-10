Il Gladiatore 2, Denzel Washington avvisa il pubblico: "State attenti a Paul Mescal, sa quello che fa"

Denzel Washington ha spiegato in una recente intervista perché è rimasto colpito dall'interpretazione di Paul Mescal nel Gladiatore II.

Mescal interpreta Lucio Vero, il figlio di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) e Lucilla (Connie Nielsen) nell'atteso sequel di Ridley Scott. Il cast del film presenta anche molti nuovi personaggi, tra cui il Macrinus di Washington, un ex schiavo e attuale mediatore di potere che cerca di controllare Roma e di usare la rabbia vendicativa di Lucio a suo vantaggio.

Parlando con GQ, Washington ha detto che è stato facile lavorare con Mescal grazie al suo talento recitativo naturale e ha sottolineato quanto il collega sia adatto al ruolo di Lucio e come gli sia piaciuto condividere molte scene con lui nel sequel diretto da Scott. Washington ha anche elogiato la recitazione di Mescal nei momenti in cui era semplicemente in piedi e non aveva battute da pronunciare.

"Mescal sa quello che fa e sa come farlo. È facile lavorare con lui perché ti dà sempre qualcosa. C'è una dignità tranquilla, una forza e un'intelligenza che ha, anche solo quando se ne sta lì in piedi".

Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: "Restano pochissimi film"

Lucio non farà rimpiangere il Massimo di Russell Crowe

L'elogio di Washington a Mescal aggiunge ulteriore hype al già attesissimo sequel. Gran parte delle discussioni su Mescal prima del Gladiatore 2 avevano riguardato la trasformazione fisica a cui si è sottoposto per sviluppare il fisico di un gladiatore. Sebbene questa fisicità sia una parte innegabilmente importante del personaggio di Lucio, Washington ha chiarito che anche la recitazione di Mescal è altrettanto potente e darà al suo personaggio una presenza dignitosa e stoica.

Sembra che l'interpretazione di Mescal sarà il naturale proseguimento di quella di Crowe nel ruolo di Massimo nel film originale. Anche Massimo aveva una presenza dignitosa e stoica, anche quando fu ferito a morte da Commodo (Joaquin Phoenix). Questo renderà Lucio una forza da tenere in considerazione sia all'interno che all'esterno del Colosseo, poiché seguirà le orme di Massimo e sfiderà l'autorità corrotta che è salita al potere dopo la morte di suo padre. Il Gladiatore 2 uscirà nelle sale il 22 novembre 2024.