Il Gladiatore 2, Joseph Quinn: "Lavorare con Ridley Scott? Come nella vecchia Hollywood"

Joseph Quinn è rimasto impressionato dalle dimensioni dei set esterni de Il Gladiatore 2, il kolossal di Ridley Scott che ha incassato 461 milioni di dollari.

La pellicola presenta alcune sequenze d'azione che lo stesso Scott voleva girare per il film originale. Pur avendo a disposizione nuovi strumenti digitali da utilizzare nel sequel, il regista ha comunque privilegiato set ed effetti pratici.

Intervistato da CBR, Quinn ha dichiarato che è stato un privilegio condividere la visione di Scott per il film, che è stato girato a Malta, in Marocco e in altre località utilizzando set pratici. "Lavorare con Ridley è stato incredibile. È un regista molto visivo", ha affermato. "Sembrava di essere nella vecchia Hollywood. Tutti i set sono stati costruiti lì. Mi sono assicurato di portare la mia famiglia là fuori per assistere a tutto questo".

Il Gladiatore 2: Joseph Quinn in un primo piano

Il lavoro di Ridley Scott sulla scenografia

Russell Crowe ha espresso la stessa opinione sull'operato con il regista britannico e sull'approccio pratico sul set de Il gladiatore: "Nell'ultimo film che abbiamo fatto insieme, abbiamo avuto una conversazione", aveva detto a Deadline. "Eravamo in una valle e guardavamo un castello che lui aveva fatto costruire, ed entrambi sapevamo che, con l'avvento dei film tentpole sui fumetti, era molto probabile che sarebbe stata l'ultima volta che saremmo stati insieme su un set con quel livello di produzione fisica. Ed è proprio così che è andata. Ma visto l'aspetto dei set che hanno costruito di nuovo a Malta [per _Il Gladiatore 2], ora potrà tornare ancora una volta a quel livello. Quindi è fantastico_".

Il gladiatore: un momento del film

Scott ha lavorato con lo scenografo Arthur Max in ben 16 film della sua carriera, tra cui Black Hawk Down, Le crociate, The Last Duel e Napoleon, oltre ai due film del Gladiatore. Per il sequel ha rirpeso i dettagli architettonici del primo film, ma ne ha aumentato le proporzioni.

Il Colosseo de Il Gladiatore 2 è stato costruito più in alto per la sequenza della battaglia navale. Il set era alto due piani e grande come un campo da calcio, per aumentare la sensazione viscerale degli spettacoli. Una sezione è stata ricreata in una vasca d'acqua dello studio, dove sono stati girati i primi piani della schermaglia navale e dei combattimenti corpo a corpo. Su queste pagine la nostra recensione de Il Gladiatore 2.