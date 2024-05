Il gladiatore 2: Barry Keoghan svela perché ha abbandonato il sequel

Barry Keoghan è uno degli attori più richiesti del momento. Non ha stupito nessuno il suo ingaggio nel cast de Il Gladiatore 2 nel ruolo del villain, mentre ha sorpreso la sua successiva scelta di abbandonare il progetto. L'attore irlandese era stato originariamente scelto per il ruolo di Geta, che viene descritto come il co-imperatore di Caracalla di Joseph Quinn, ma ha rinunciato al progetto e adesso ha spiegato anche il perché.

Parlando con IndieWire, barry KeoghanBarry Keoghan ha confermato di aver dovuto abbandonare il sequel de Il Gladiatore per via della concomitanza con un altro progetto. Pur non avendo rivelato di quale progetto si trattasse, il webmagazine scommette su Bird di Andrea Arnold, presentato la scorsa settimana a Cannes. "Conflitti, conflitti di programma", ha detto Keoghan. "Sono un grande fan del Gladiatore e un grande fan di quel cast. È un peccato non essere riuscito a conciliare entrambi i lavori. Ma questo accade spesso, non si possono combinare due progetti contemporaneamente."

Gli spiriti dell'isola: un'immagine di Barry Keoghan

Un sequel di alto profilo

Ne Il Gladiatore 2 il regista Ridley ScottRidley Scott utilizza una sceneggiatura di David Scarpa per rivisitare il mondo dell'Antica Roma e i personaggi incontrati nel primo film. Il sequel sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi dell'epopea storica vincitrice dell'Oscar e interpretata da Russell Crowe. Dopo la morte del personaggio di Crowe alla fine del primo film, la storia sarà incentrato su un Lucius, figlio di Lucilla, ormai adulto. A interpretarlo è il candidato all'Oscar Paul MescalPaul Mescal, che ha descritto la sua preparazione fisicamente impegnativa per il ruolo come un processo "davvero interessante"

"Penso che sia ovvio che se interpreti un gladiatore devi essere in forma, forte e muscoloso. Ma penso che un film come Il Gladiatore sia diverso perché, per me, non è un film di supereroi in cui metà del concetto è che sto solo diventando grande e forte" ha spiegato. "È come se Russell dovesse essere forte in questo perché ha senso per il suo personaggio."

Motivando la scelta di abbandonare le produzioni indie per gettarsi a capofitto in una pellicola mainstream, PauL Mescal ha detto: "Il Gladiatore arriva sulla tua scrivania e non c'è modo di dirgli di no. Ma con un film di questa portata, e con Ridley Scott alla regia, è un gioco da ragazzi. Fino ad ora ci sono stati pochissimi film ad alto budget che mi interessava girare. Ma questo sembra perfetto per me e sento di poter imparare tanto da questa esperienza".