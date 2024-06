Il gladiatore 2, Joseph Quinn è nervoso per il sequel ma 'non vedo l'ora che la gente lo veda'

Joseph Quinn è intervenuto sul sequel de Il gladiatore per tranquillizzare i fan e assicurare che non rimarranno delusi dalla qualità del lavoro di Ridley Scott & co. La star di Stranger Things interpreterà l'imperatore Caracalla in un cast molto nutrito.

Ventiquattro anni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche del primo film, uno dei kolossal più redditizi e pluripremiati di tutti i tempi, Ridley Scott riporta al centro dell'arena il gladiatore, senza la star del primo film Russell Crowe.

Attesa spasmodica

"Non ho visto il montaggio del film" ha spiegato Quinn a Variety "Ho visto piccoli momenti di girato e sembra essere tutto ciò che si potrebbe desiderare. Rende omaggio al primo film ma al tempo stesso ha una sua identità. Ci sono delle interpretazioni fantastiche. Non vedo l'ora che la gente lo veda, anche se sono un po' nervoso".

Una scena de Il gladiatore con Russell Crowe

In Il gladiatore 2, Paul Mescal sarà il protagonista nel ruolo di Lucio Vero, ex erede dell'Impero Romano, al fianco di Joseph Quinn, Pedro Pascal e Denzel Washington. Nonostante le riprese principali siano terminate a gennaio, alcuni attori sono stati impegnati anche all'inizio di giugno per alcuni ciak aggiuntivi. Dopo il successo con Stranger Things, Joseph Quinn ha lavorato al suo primo blockbuster, A Quiet Place - Giorno 1, al fianco di Lupita Nyong'o, e sarà uno dei protagonisti del prossimo film sui Fantastici Quattro, il primo nel Marvel Cinematic Universe, nel ruolo della Torcia Umana.

Il cast de Il Gladiatore 2 è completato da Connie Nielsen nel ruolo di Lucilla, Fred Hechinger nel ruolo di Geta, Derek Jacobi nel ruolo del senatore Gracco, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas, May Calamawy, Tim McInnerny e Alexander Karim. Il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 novembre. Con Harry Gregson-Williams alle musiche, Il gladiatore 2 verrà distribuito da Paramount Pictures