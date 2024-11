Il Gladiatore 2 avrà una director's cut? La risposta di Ridley Scott

Come molti dei suoi blockbuster precedenti, anche questo sequel potrà contare in futuro sull'arrivo di una director's cut?

Forse non c'è nessun altro regista che sia sinonimo di extended o director's cut come Ridley Scott. Il leggendario regista è noto da tempo per ridurre drasticamente i suoi film per rendere le cose più concise per la visione nelle sale. Sarà lo stesso anche per il suo atteso Il Gladiatore 2?

Dal Gladiatore originale all'iconico Final Cut di Blade Runner, fino alla versione estesa de Le crociate, Scott ha una storia di montaggi alternativi dei suoi film di grande impatto. Prendiamo, ad esempio, il suo film del 2023, Napoleon. Con Joaquin Phoenix nei panni dell'imperatore di Francia, l'epopea storica era semplicemente traboccante di azione e dramma, mentre Scott tracciava il corso della vita del leader.

In 2 ore e 38 minuti, Scott ha tessuto una storia complessa come l'uomo stesso, eppure, in qualche modo, anche con quasi tre ore di durata, aveva tagliato molto altro materiale. Per questo, quando è stato annunciato che Scott avrebbe rilasciato la sua director's cut di tre ore e mezza su Apple TV+, il pubblico non si è certo scandalizzato.

Con l'arrivo del nuovo film, Il Gladiatore 2, i fan si sono già chiesti se ci sarà una director's cut a seguire. Dopotutto, è stato così per il film originale del 2000, con 15 minuti in più aggiunti nella nuova versione. Così, in una recente intervista concessa a Collider, Scott ha dato la sua risposta:

"No, mi sono guadagnato il diritto ad avere il mio montaggio finale. Ho sempre il montaggio finale, quindi quello che esce di solito è colpa mia. È il mio montaggio. Non arrivo alla fine e poi inizio a lavorare al montaggio - Dio sa che ci vorrebbe troppo tempo. Lo monto mentre lo sto girando, e penso che sia un metodo valido perché bisogna vedere come sta venendo e osservare il lavoro di tutti".

I recenti trailer hanno rivelato che Lucio, il personaggio interpretato da Paul Mescal, è in realtà il figlio di Lucilla e Massimo (Russell Crowe). Appassionato del lavoro di Scott come tutti noi, Mescal ha detto chiaramente che gli piacerebbe vedere una versione più lunga del film, se fosse disponibile. Il Gladiatore 2 sarà disponibile nelle sale italiane dal 14 novembre prossimo, quando saranno passati oltre 24 anni dal film originale che valse a Russell Crowe l'Oscar come miglior attore.