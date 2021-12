Gillian Anderson e Lucy Boynton nel cast del film The Pale Blue Eye

The Pale Blue Eye potrà contare su un cast davvero stellare e tra le new entry tra le fila degli interpreti del progetto ci saranno anche Gillian Anderson, Lucy Boynton e Charlotte Gainsbourg.

Il progetto destinato a Netflix sarà scritto e diretto da Scott Cooper ed è tratto dal romanzo scritto da Louis Bayard nel 2006.

Il thriller The Pale Blue Eye sarà interpretato da Gillian Anderson (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly's Game), Brennan Cook (Encounter), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (The Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark), Robert Duvall (The Judge), Harry Melling e Christian Bale.

Nel film The Pale Blue Eye reciterà Christian Bale con il ruolo di un detective esperto che riceve il compito di indagare su una serie di omicidi avvenuti nel 1830 nell'Accademia Militare di West Point.

L'investigatore collabora quindi con un giovane cadetto, il ruolo affidato a Harry Melling, che diventa successivamente il famoso scrittore Edgar Allan Poe.

Cooper sarà autore della sceneggiatura tratta dal romanzo scritto da Louis Bayard e il filmmaker sarà impegnato anche alla regia.