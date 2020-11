Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino gli dedica una poesia: "Però ‘n se fa così, tutto de botto"

Pierfrancesco Favino ha da poco condiviso una poesia in memoria di Gigi Proietti, per celebrare in dialetto il grande attore romano recentemente scomparso.

Però 'n se fa così, tutto de botto. Sul suo profilo di Facebook, Pierfrancesco Favino ha pubblicato una sua poesia, scritta in dialetto romanesco, "rimproverando" il modo rapido e doloroso in cui il grande Gigi Proietti ci ha lasciato.

Gigi Proietti è morto oggi alle 5:30 del mattino a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo e per i quali era stato ricoverato in una clinica privata di Roma.

Nella poesia, Favino ricorda la grandezza interpretativa dell'attore citando alcune performance di Gigi Proietti, come uno dei suoi cavalli di battaglia, il famoso Cavaliere nero.

Questo il testo completo della poesia:

Però 'n se fa così, tutto de botto. Svejasse e nun trovatte, esse de colpo a lutto. Sentì drento a la panza strignese come un nodo Sape' che è la mancanza e nun avecce er modo de ditte grazie a voce pe' quello che c'hai dato pe' quello che sei stato, perché te sei inventato un modo che non c'era de racconta' la vita e ce l'hai regalato così un po' all'impunita, facendo crede a tutti che in fondo eri normale, si ce facevi ride de quello che fa male, si ce tenevi appesi quando facevi tutto, Parla', balla', canta', pure si stavi zitto. Te se guardava Gi', te se guardava e basta come se guarda er cielo, senza vole' risposta.

All'angeli là sopra faje fa du risate, ai cherubini imparaje che so' le stornellate,

Salutece San Pietro, stavolta quello vero, tanto gia' ce lo sanno chi è er Cavaliere Nero.

Pubblicato da Pierfrancesco Favino su Lunedì 2 novembre 2020

La barzelletta del Cavaliere nero di Gigi Proietti è stata interpretata più volte dall'attore romano, facendo divertire il pubblico in teatro e in televisione.