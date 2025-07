"Gigi Proietti rubò la mia idea": Beatrice Luzzi lancia un’accusa pesante e sui social è bufera

L'ex opinionista del GF sgancia la bomba: l'idea di portare Pippi Calzelunghe a teatro sarebbe sua, ma a metterla in scena fu Gigi Proietti. Apriti cielo.

Beatrice Luzzi torna a far discutere, ma stavolta lontano dalle dinamiche del reality. L'ex opinionista del Grande Fratello ha infatti condiviso, durante l'Outdoor Film Festival, un ricordo personale - non proprio felice - che coinvolge il grande Gigi Proietti. Le sue parole, finite in rete grazie a un video pubblicato su TikTok, hanno acceso un infuocato dibattito online, sollevando domande su creatività, riconoscimenti e memoria.

L'accusa di Beatrice Luzzi nei confronti di Gigi Proietti

Gigi Proietti

Rispondendo alla classica domanda sull'intuizione geniale della vita, Beatrice Luzzi tira fuori un aneddoto inaspettato: "Ebbi un'idea bellissima: portare Pippi Calzelunghe a teatro. Mi feci dare i copioni, li tradussi, tradussi le canzoni, le adattai, adattai il copione e poi andai da Gigi Proietti, che aveva un bel teatro stabile. Approvò così tanto l'idea che la regalò alle figlie e a sua moglie. E arrivederci e grazie".

Un racconto che ha un retrogusto velenoso e che ha fatto subito boom online. In tanti l'hanno letta, perché così appare, come un'accusa diretta a Gigi Proietti di essersi appropriato del progetto senza darle credito. Ma la questione si complica.

Pippi Calzelunghe - Il Musical è andato veramente in scena tra 2023 e 2024. Sul sito ufficiale si legge che l'idea è nata da una "intuizione" di Gigi Proietti. Nessun riferimento a Luzzi, zero menzioni. Silenzio assoluto.

Social spaccati: Beatrice Luzzi vittima o fuori tempo massimo?

Su TikTok è pioggia di commenti. I più duri la stroncano: "Imbarazzante", "Si crede chissà chi". Altri la difendono: "Io le credo, ma dirlo ora non ha senso". In mezzo, il solito mare di meme, ironia e indignazione a comando.

Al momento, dalla famiglia Proietti tutto tace. Anche Luzzi non ha replicato al polverone sollevato dal video, che nel frattempo continua a macinare visualizzazioni.

Un confronto ormai impossibile, ma che ha riacceso i riflettori su una vicenda tutta da chiarire. O forse no, dal momento che il diretto interessato non può più rispondere. La famiglia replicherà all'ex gieffina o emergeranno nuove versioni dei fatti?