Gigi Proietti e il Cavaliere Nero: un mito intramontabile (VIDEO)

Uno dei cavalli di battaglia di Gigi Proietti, che è rimasto nell'immaginario collettivo, è la barzelletta del Cavaliere Nero, che riproponiamo nel video che potete vedere sopra.

"Er cavaliere bianco e er cavaliere nerro fanno a duello, er cavaliere nero t'ammazza er cavaliere bianco" - inizia Proietti - "mo' er cavaliere bianco c'aveva tre figli, 'sti tre figli sfidano er cavaliere nero ma er cavaliere nero te l'amazza tutti e tre, mo' 'sti tre figli c'avevano tre figli per uno, tutti e nove te sfidano er cavaliere nero ma er cavaliere nero te l'amazza tutti e nove, mo' 'sti nove figli c'avevano tre figli per uno, tutti e ventisette te sfidano er cavaliere nero ma er cavaliere nero te l'amazza tutti e ventisette, mo' sti ventisette figli c'avevano tre figli... basta dimmi la morale... Ar Cavaliere Nero non je devi caca' er cazzo!_".

La barzelletta indimenticabile del cavaliere nero è uno dei tanti cavalli di battaglia di Gigi Proietti, scomparso oggi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Una storiella di vendetta - e con una morale - che ha divertito il pubblico in teatro e in televisione. Anche quando raccontava le sue barzellette Gigi Proietti dimostrava tutte la sua straordinaria bravura. Proietti portò gran parte dei suoi sketch al cinema nel 2004 nel film Le barzellette dei fratelli Vanzina.

Gigi Proietti è morto oggi alle 5:30 del mattino a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo e per i quali era stato ricoverato in una clinica privata di Roma. L'attore sarà ricordato come uno dei volti più amati dal pubblico italiano, sia per i suoi ruoli al cinema che a teatro e in TV.