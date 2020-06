Ghostbusters: il video della reunion virtuale del cast regala momenti divertenti e aneddoti

Ghostbusters è stato al centro della reunion virtuale organizzata da Josh Gad per Reunited Apart e nel video dell'evento imperdibile per i fan c'è spazio per numerosi momenti esilaranti con i protagonisti del film cult.

L'attore ha pubblicato l'episodio del suo format per sostenere Equal Justice Initiative che si occupa di proteggere i diritti umani, raccogliendo già oltre 3.000 dollari.

Josh Gad ha ricordato la sua esperienza nel vedere, nel 1984, Ghostbusters - Acchiappafantasmi insieme alla sua famiglia.

Il filmato si apre con Jason Reitman, regista del nuovo Ghostbusters: Legacy, che mette in contatto la star con il padre Ivan che ha firmato il cult dedicato agli acchiappafantasmi.

Annie Potts interviene così nella conversazione riprendendo immediatamente il ruolo della segretaria del team che si occupa di situazioni sovrannaturali. Alla reunion virtuale hanno quindi partecipato anche Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Bill Murray.

Sigourney ha raccontato la reazione di Murray prima di girare la scena in cui il suo personaggio apre il frigorifero. L'attrice ha ammesso che stava totalmente sbagliando l'approccio alla sua interpretazione e Bill l'ha aiutata a capire come ottenere il giusto effetto comico.

Bill Murray e il cast hanno ricordato come sono stati coinvolti nel progetto, mentre Jason Reitman ha commentato spiegando come è stata la sua esperienza sul set, vivendo da vicino la creazione di quel mondo quando era solo un bambino.

Murray ha inoltre improvvisato moltissimo e il cast ha confermato che tante delle scene più iconiche e famose sono nate durante le riprese.

Il cast ha poi ricordato con affetto Harold Ramis, morto nel 2014 all'età di 69 anni, lodato per la sua generosità, gentilezza e per il talento.

Dopo aver parlato del contributo al film di Rick Moranis, all'evento ha poi partecipato anche William Atherton.

Murray ha quindi parlato dell'incontro con il sindaco di New York e Kumail Nanjiani, grandissimo fan del film, è intervenuto per esprimere il suo amore per Ghostbusters e per dare il via a un divertente gioco con i protagonisti che dovevano ricordare le battute pronunciate sul set.

La reunion ha però avuto altri ospiti e per scoprire chi è apparso negli ultimi minuti della reunion non vi resta che vedere il video!