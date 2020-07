Ghostbusters torna nelle sale USA: “C’è una sorpresa”, dice Jason Reitman

Bill Murray, Dan Aykroyd ed Harold Ramis in Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Jason Reitman ha parlato su Twitter di una sorpresa che accompagnerà il ritorno in sala di Ghostbusters, che proprio a partire da oggi sarà programmato nei drive-in americani. Il regista, figlio di Ivan Reitman che firmò il film cult del 1984, ha postato sul proprio profilo la locandina dell'evento, con il seguente testo: "Se riuscite a trovare un drive-in... c'è una simpatica sorpresa prima del film. State al sicuro, e indossate la mascherina."

Non sono mancate le risposte dei fan, molti dei quali hanno chiesto se la sorpresa sarà anche visibile online, qualora si trattasse di un nuovo trailer o contenuto speciale legato al prossimo lungometraggio del franchise, che doveva uscire questo mese al cinema ma è stato rimandato a marzo 2021.

Questo non è l'unico evento legato a Ghostbusters - Acchiappafantasmi, una delle pellicole più amate degli ultimi decenni: recentemente è uscito un nuovo documentario sul film, con interviste a gran parte del cast e della troupe (incluso il compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014), e Josh Gad ha riunito gli interpreti principali e il regista Ivan Reitman per una rimpatriata speciale a distanza.

Reitman è anche produttore del prossimo Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e incentrato su una nuova generazione di acchiappafantasmi, ma con dei camei per il cast originale. Il film, che ha nel cast Paul Rudd e Carrie Coon, è stato girato lo scorso anno e doveva uscire nei cinema americani settimana prossima, il 10 luglio, ma la Sony ha scelto di rimandarlo al 5 marzo, mese in cui uscirà un altro film della major che doveva debuttare in questi giorni, ossia Morbius. Il film di Reitman sarà un vero e proprio sequel dei primi due film, a differenza del recente reboot tutto al femminile di Paul Feig uscito nel 2016. Il regista ha però detto di aver apprezzato quella versione, e di aver preso in prestito almeno un elemento di essa: il prossimo lungometraggio sarà la prima volta nella continuity classica che vedremo in live-action una donna acchiappafantasmi.