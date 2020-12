Ghostbusters, su Netflix in streaming da oggi

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, il cult del 1984, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 1 dicembre: pronti a rivivere lo splendore del film diretto da Ivan Reitman e interpretato da Bill Murray e Dan Aykroyd?

La prima sceneggiatura del lungometraggio originale era talmente ambiziosa da far prevedere un budget pari a 300 milioni di dollari. Tra gli attori che dovevano far parte del cast c'era anche Eddie Murphy e la sua assenza nel team del progetto ha portato la produzione a decidere di eliminare molti elementi del passato di Winston, personaggio poi affidato a Ernie Hudson. Tra gli aspetti più curiosi legati alle avventure sovrannaturali e ai loro protagonisti c'è anche il poco entusiasmo di Bill Murray all'idea di recitare nel film e il fastidio provato dalla star nello scoprire che il suo personaggio nella versione animata aveva la stessa voce di Garfield, il simpatico felino che, per uno scherzo del destino, ha poi doppiato in occasione delle recenti versioni cinematografiche.

Ghostbusters, Dan Aykroyd in azione.

Nonostante possa sembrare che il tema musicale, diventato iconico nel corso degli anni, sia stato composto e prodotto dopo averci riflettuto a lungo, si tratta invece di una creazione last minute. Nato dalla fantasia di Dan Aykroyd e Harold Ramis, il primo Ghostbusters - Acchiappafantasmi rimane una commedia immortale, capace di farci ridere in qualunque situazione, grazie alla perfetta sintonia tra la sceneggiatura, la regia di Ivan Reitman e le interpretazioni degli attori, Bill Murray su tutti. Un fenomeno che ha poi generato un sequel, due serie animate e un remake, più o meno discussi.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi è solo una delle tante novità in catalogo a dicembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.