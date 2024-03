Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il trailer finale del film

Il trailer finale del film Ghostbusters: Minaccia Glaciale regala qualche nuova immagine degli acchiappafantasmi in azione.

L'11 aprile arriverà nelle sale italiane Ghostbusters: Minaccia Glaciale e online è stato condiviso il final trailer del film che vedrà gli acchiappafantasmi alle prese con un nemico che potrebbe stravolgere la vita sulla Terra.

Nel video si può infatti vedere qualche scena in anteprima del team in azione e dei rischi che dovrà affrontare nella città di New York.

Il cast

Il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale è stato diretto da Gil Kenan e ha come protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, basandosi sul cult degli anni '80, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Tra gli interpreti ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters). La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, sarà disponible solo al cinema.

Ghostbusters: 10 cose che (forse) non sapete sugli acchiappafantasmi creati da Dan Aykroyd

Cosa aspettarsi dal sequel

La trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale anticipa: "La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale."