Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ecco gli Acchiappafantasmi originali nel nuovo trailer

Columbia Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo capitolo del franchise che debutterà nelle sale italiane l'11 aprile prossimo.

In queste nuove immagini vengono svelati molti più dettagli sulla trama di quanto non facesse il primo teaser. Prima di tutto viene spiegato che la nuova minaccia deriva da un oggetto misterioso dalla forma sferica, che rischia di far piombare non solo New York ma tutto il mondo in una nuova era glaciale.

Poi vengono introdotti i nuovi personaggi, tra cui quello di Kumail Nanjiani, più la nuova casa dei Ghostbusters originali capitanata da Ernie Hudson. La vecchia caserma dei pompieri di New York è ora un centro di ricerca nel quale vengono studiati i fantasmi catturati negli ultimi 40 anni.

Nella sinossi leggiamo infatti che in Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna proprio dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale introdurrà un personaggio "alla Egon Spengler"

Il film è diretto e co-scritto da Gil Kenan. Nel film tornano molti membri del cast di Ghostbusters - Legacy, tra cui Carrie Coon (Callie Spengler), Mckenna Grace (Phoebe Spengler), Finn Wolfhard (Trevor Spengler), Paul Rudd (Gary Grooberson) e Logan Kim (Podcast). A loro si aggiungono le new entry Patton Oswalt e Kumail Nanjiani oltre ai protagonisti storici Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Bill Murray e William Atherton.

Di seguito il nuovo trailer: