Ghostbusters: Legacy, in preparazione un sequel live action, un fumetto e un film d'animazione

Dopo l'annuncio di una nuova serie a fumetti per Netflix, le anticipazioni sul mondo di Ghostbusters non si fermano. Apprendiamo che Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo del franchise diretto da Jason Reitman, avrà un sequel live action e un secondo in forma di fumetto, ma non finisce qui. in arrivo anche un nuovo film in animazione ispirato alla saga, ma incentrato su personaggi nuovi di zecca.

Ghostbusters: Legacy, una nuova foto del film

Jason Reitman e il cosceneggiatore di Ghostbusters: Legacy Gil Kenan hanno annunciato che la storia della famiglia Spengler proseguirà con una nuova pellicola in cui ritroveremo la famiglia composta da Carrie Coon e dai figli Mckenna Grace e Finn Wolfhard che, dopo la parentesi rurale in Oklahoma, farà ritorno a New York City. Il cast di Legacy, che comprende anche Paul Rudd, dovrebbe fare ritorno nella nuova avventura che sarà diretta nuovamente da Jason Reitman. Il regista anticipa inoltre il nome in codice del film, Firehouse, riferimento alla caserma dei pompieri di Manhattan che diviene la prima sede degli Accchiappafantasmi nel film originale.

"L'ultima volta che abbiamo visto la Ecto-1, stava puntando verso Manhattam, la casa degli Acchiappafantasmi" ha anticipato Reitman.

Il film di Reitman avrà un ulteriore sequel in forma di fumetto. durante il Ghostbusters Day è stata annunciata un'edizione limitata, ancora priva di titolo, che sarà pubblicata da Dark Horse Comics. la serie avrà una continuità con la storia di Ghostbusters: Legacy.

"Parte della storia in espansione di #Ghostbusters iniziata nel 1984, una serie del canone in edizione limitata con @DarkHorseComics uscirà alla fine del prossimo anno", ha rivelato mercoledì l'account Twitter ufficiale di @Ghostbusters.

Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman: "Vedendo il film mio padre brillava di orgoglio"

È in sviluppo anche un film animato su Ghostbusters da parte di Sony Pictures Animation con "personaggi tutti nuovi e una versione completamente nuova" che sarà diretto dai registi Jennifer Kluska e Chris Prynoski, con Brenda Hsueh impegnata nella sceneggiatura.

Come ha spiegato Jason Reitman: "Questo è stato un progetto di passione di mio padre ed è facile capire perché. Il mondo dell'ignoto può essere adeguatamente esplorato solo attraverso la portata illimitata dell'animazione".

In più sono in arrivo saranno esperienze immersive di vario genere. Il videogame Ghostbusters: Spirits Unleashed permetterà ai giocatori non sono di interagire nei panni di uno degli Acchiappafantasmi, ma anche come fantasma, mentre Ghostbusters VR Academy per Hologate è descritto come un "simulatore di addestramento completamente immersivo basato sulla posizione" che sarà disponibile in "400 località" in tutto il mondo. Ci sarà anche un gioco VR disponibile su Meta Quest 2 e PlayStation VR2.