Ghostbusters: Legacy, Mckenna Grace: "Il film è fantastico, ma l'originale è sempre il migliore!"

Ghostbusters: Legacy sarà un film assolutamente magnifico secondo la sua star Mckenna Grace che ha inoltre parlato del legame con il lungometraggio originale del 1984 la cui storia è proseguita con Ghostbusters II e ora andrà avanti con il progetto diretto da Jason Reitman.

Al centro della trama ci saranno una madre, Callie (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) che si trasferiscono nelal città di Summerville, Oklahoma, dove scoprono un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che ha lasciato Egon Spengler. Un esperto in terremoti e insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), si occupa di indagare su degli strani fenomenti registrati nell'area e quando incontra Phoebe rimane sorpreso dal fatto che possiede una vera trappola per fantasmi, trovata tra gli oggetti che erano di suo nonno. Grooberson ricorda infatti quanto accaduto a Manhattan nel 1984 e l'attività dei Ghostbusters.

Mckenna Grace, intervistata da Hollywood Life, ha dichiarato parlando di Ghostbusters: Legacy: "Non riesco ancora a crederci. Come sono finita in questo film? Come ci sono arrivata? Non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia grata per il fatto di aver ottenuto questa esperienza e che ho potuto far parte del cast di Ghostbusters e di aver potuto lavorare con Finn, Miss Carrie Coon, Mister Paul Rudd e Jason Reitman".

La giovane attrice ha dichiarato: "Il nuovo film è assolutamente magnifico, ma nulla è all'altezza dell'originale, anche se il nostro è davvero buono".

Reitman aveva dichiarato di aver visto Mckenna nel film Tonya e di averla trovata straordinaria. Quando l'attrice si è presentata per l'audizione è stata spettacolare. Il regista ha inoltre aggiunto che la ragazzina è un'incredibile fan di Ghostbusters: "Ha queste foto scattate mentre indossa i costui ispirati al film risalenti all'infanzia e quando ha incontrato mio padre ha pianto dall'emozione".

Ghostbusters: Afterlife arriverà nei cinema americani il 10 luglio.