Ghostbusters: Legacy, la foto svela il nuovo fantasma Muncher

Ghostbusters: Legacy: una foto del giovane cast

Ghostbusters: Legacy, una foto del fantasma Muncher

Empire ci regala due nuove foto di Ghostbusters: Legacy che mostrano il giovane cast in azione e offrono un primo sguardo a un nuovo fantasma di nome Muncher, di cui presto faremo la conoscenza sul grande schermo.

Muncher è essenzialmente una versione blu di Slimer, anche se ha molti più arti del nostro amico verde appiccicoso degli anni '80 e ci auguriamo che sia altrettanto divertente.

Le prime reazioni della critica USA parlano in termini entusiastici di Ghostbusters: Legacy. L'atteso sequel/reboot diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei film originali, Ivan Reitman, approderà nei cinema italiani l'11 novembre con Sony.

Ghostbusters: 10 cose che (forse) non sapete sugli acchiappafantasmi creati da Dan Aykroyd

Come riporta la sinossi ufficiale, Ghostbusters: Legacy "è il nuovo capitolo della saga originale Ghostbusters. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan."

Ghostbusters: Legacy verrà presentato in anteprima in apertura di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2021 a ottobre per poi approdare al cinema l'11 novembre.