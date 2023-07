Ghostbusters: Legacy, Ernie Hudson conferma la fine delle riprese del sequel

Nel corso di una nuova intervista, Ernie Hudson ha confermato la fine delle riprese del sequel di Ghostbusters: Legacy, attualmente ancora privo di un titolo ufficiale.

Le riprese di Legacy 2 erano iniziate lo scorso marzo. Hudson ha poi parlato delle voci su un possibile rinvio dell'uscita della pellicola in sala, probabilmente a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Come racconta Hudson a ScreenRant:

"Sì, abbiamo finito, il film è finito, è stato completato. Ovviamente stanno facendo il montaggio e tutto il resto. Ho sentito voci su un'uscita alla fine dell'anno, o forse nella primavera dell'anno prossimo. Non so mai come faranno gli studios, ma le riprese sono terminate, il che è stato un po' difficile con lo sciopero degli sceneggiatori e tutto il resto. So che ci sono stati molti spostamenti per quanto riguarda i luoghi di lavorazione, ma sono grato che almeno siamo riusciti a finire il film e ora, come tutti gli altri, sto aspettando di vedere come sarà".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Ghostbusters: Legacy, in cui Hudson aveva tornava a interpretare Winston insieme a Dan Aykroyd e Bill Murray.

Il Winston Zeddemore di Hudson dovrebbe avere una presenza molto più importante nel sequel di Ghostbusters: Legacy. Anche Dan Aykroyd, Bill Murray e Annie Potts dovrebbero apparire nel film, anche se Sigourney Weaver ha rivelato che non tornerà nel ruolo di Dana in questo capitolo. Tornano invece le star del precedente Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, mentre tra i nuovi arrivi nel cast figurano Patton Oswalt, Kumail Nanjiani ed Emily Alyn Lind.