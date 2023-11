Ghostbusters: un fumetto racconterà quanto accaduto tra gli eventi di Legacy e Minaccia Glaciale

Un nuovo fumetto intitolato Back in Town racconterà gli eventi ambientati tra la storia del film Ghostbusters: Legacy e il sequel Minaccia Glaciale.

Un fumetto, pubblicato da Dark Horse Comics, racconterà una storia che collegherà gli eventi raccontati in Ghostbusters: Legacy e il sequel Minaccia glaciale.

Nel marzo 2024 verranno pubblicati i numeri che offriranno un approfondimento della storia dei personaggi, permettendo ai fan della saga di arrivare preparati alla visione del nuovo film.

La storia raccontata tra le pagine

Ghostbusters: Minaccia Glaciale arriverà nei cinema americani il 29 marzo e la miniserie in quattro volumi intitolata Back in Town aiuterà gli spettatori a capire nel migliore dei modi la situazione dei protagonisti.

La storia è stata scritta da David Booher e Kyle Lambert ha firmato la copertina, mentre la variante della cover è di Steve Morris.

Jason Reitman ha dichiarato: "I nostri amici della Dark Horse hanno preso la famiglia Spengler e l'ha portata a Manhattan, dove inizieranno il loro percorso per tornare ad acchiappare fantasmi! Collaborare con questo incredibile gruppo di artisti e narratori a nuovi capitoli nella giungla protonica è stato personalmente davvero elettrizzante".

Tra le pagine si vedranno Callie, Gary, Trevor e Phoebe a New York, dove iniziano a gestire il businesse dei Ghostbusters nell'iconica stazione dei pompieri. Dover gestire le dinamiche in famiglia e l'attività paranormale, tuttavia, renderà tutto più difficile.

Il sequel

Il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale è stato diretto da Gil Kenan e ha come protagonisti Paul Rudd Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, basato sul film del 1984 di Ivan Reitman Ghostbusters, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Nel cast ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters).

La sinossi ufficiale anticipa: "La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale."